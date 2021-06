Flamengo vence Coritiba e carimba ida às oitavas da Copa do Brasil

Em noite de boas atuações, o jogo coletivo do Flamengo prevaleceu e a equipe não deu a menor chance para os adversários

Com uma atuação segura, o Flamengo cumpriu seu papel, venceu o Coritiba nesta quarta-feira (16) e, assim, se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols da vitória por 2 a 0 no Maracanã foram de Vitinho e Bruno Henrique.

Em noite de boas atuações, o jogo coletivo do Flamengo prevaleceu e a equipe não deu a menor chance para os adversários, que foram amplamente dominados.

Com a vaga na mão, o Flamengo aguarda agora sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase.

Antes, o time de Rogério Ceni volta suas atenções para a disputa do Brasileiro. No sábado (19), os rubro-negros recebem o Red Bull Bragantino, às 21h, no Maracanã. Pela Série B, o Coritiba visita o Vila Nova, também no sábado, às 21h.

FLAMENGO

Diego Alves, Matheuzinho, Arão, Gustavo Henrique e Renê; Diego (João Gomes), Gerson (Ryan Luka), Vitinho (Max) e Michael; Bruno Henrique (Hugo Moura) e Rodrigo Muniz (Yuri). T. (interino): Maurício Souza

CORITIBA

Wilson; Igor, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Willian Farias (Matheus Sales), Val e Robinho (Rafinha); Waguininho (Léo Gamalho), Igor Paixão (Tailson) e Dalberto (Valdeci). T.: Gustavo Morínigo

Estádio : Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro : Caio Max Augusto Vieira (RN)

: Caio Max Augusto Vieira (RN) Assistentes : Flávio Gomes Barroca e Lorival Cândido das Flores (RN)

: Flávio Gomes Barroca e Lorival Cândido das Flores (RN) Cartões amarelos : Bruno Henrique (FLA); Dalberto, Waguininho e Willian Farias (COR)

: Bruno Henrique (FLA); Dalberto, Waguininho e Willian Farias (COR) Gols: Vitinho (FLA), aos 26’/1ºT; Bruno Henrique (FLA), aos 20’/2ºT