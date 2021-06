Flamengo vai ao STJD para ter o atacante Pedro durante a Olimpíada de Tóquio

O argumento que foi dado pelo clube foi que o mesmo não possui obrigatoriedade de ceder o atacante para o torneio

O Flamengo ingressou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na segunda-feira, com uma liminar solicitando o direito de escalar o atacante Pedro nas competições nacionais durante o período da convocação e realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O clube argumenta que não possui obrigatoriedade de ceder o atacante para o torneio.

No pedido, o clube rubro-negro pede ainda que a CBF libere o registro do jogador no sistema até o julgamento da liminar e que a confederação seja intimada para se manifestar sobre o caso.

A liminar será analisada pelo presidente do STJD, Otávio Noronha Anteriormente, o jogador fez uma postagem nas redes sociais agradecendo a convocação para os Jogos de Tóquio-2020, contrariando a posição da diretoria. Ainda neste mês, o Flamengo entrou com um pedido no STJD para tentar paralisar o Campeonato Brasileiro durante a realização da Copa América, mas a solicitação foi negada.

Confira o requerimento do Flamengo:

“Considerando a não obrigatoriedade de cessão do atleta PEDRO, requer a Vossa Excelência a concessão da liminar, em tutela de urgência, no sentido de conferir ao FLAMENGO o direito de escalar o atleta Pedro Guilherme Abreu dos Santos, nas partidas a serem realizadas no período de 08.07.2021 até 09.08.2021, pelo Campeonato Brasileiro (Série “A”) e pela Copa do Brasil, determinando que a CBF libere o registro do atleta no sistema “Gestão WEB” até o julgamento final desta Medida Inominada.

Requer, ainda, ao final, a procedência da presente Medida Inominada, nos termos da fundamentação anteriormente exposta, confirmando-se a liminar a ser deferida, ou, mesmo sendo a liminar indeferida, requer a procedência do pedido na forma da fundamentação ora exposta, como medida da mais lídima Justiça!

Pugna pela intimação da Confederação Brasileira de Futebol para responder ao feito”.

Estadão Conteúdo