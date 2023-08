Flamengo tenta abafar crise e deve relacionar Gerson e Varela para decisão

Varela e Gerson brigaram durante a atividade no Ninho do Urubu, e o uruguaio teve uma fratura no nariz após um soco do companheiro

RODRIGO MATTOS, ALEXANDRE ARAÚJO E LEO BURLÁ

(UOL/FOLHAPRESS)

O Flamengo deve relacionar o lateral-direito Varela e o meia Gerson para o jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (16), no Maracanã, na volta da semifinal da Copa do Brasil. Os dois se envolveram em uma briga no treino desta terça-feira (15).

Varela e Gerson brigaram durante a atividade no Ninho do Urubu, e o uruguaio teve uma fratura no nariz após um soco do companheiro.

O lateral foi a para o hospital fazer exames, e a tendência é que atue com uma proteção no local.

Após o episódio, houve uma reunião, e medidas internas foram tomadas.

Em nota oficial, o time rubro-negro disse que o problema “foi resolvido internamente” e que os “jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado”.

No começo do mês, o atacante Pedro foi punido pela diretoria e ficou fora da relação do jogo contra o Olimpia, pela Libertadores. Ele também recebeu uma multa referente a 5% do valor do salário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os motivos da punição foram o fato de se recusar a se aquecer —episódio que gerou a agressão do preparador físico Pablo Fernández no atacante— além da ausência no treino da última segunda-feira (31) sem justificativa prévia.

Estádio: Macaranã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: ÀS 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (16)

Árbitro: Braúlio da Silva Machad (Fifa/SC)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/PB)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video