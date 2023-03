Flamengo perde para Del Valle nos pênaltis e é vice-campeão da Recopa Sul-Americana

O Independiente del Valle se soma agora à LDU como os únicos representantes do Equador a vencerem o torneio

O Independiente del Valle do Equador conquistou pela primeira vez a Recopa Sul-Americana ao vencer o Flamengo por 5-4 nos pênaltis nesta terça-feira, no Maracanã, em mais uma derrota neste início de 2023 para o time comandado pelo português Vítor Pereira.

O ‘Matagigantes’ honrou seu apelido contra uma das equipes mais poderosas da América, que desperdiçou sua terceira chance de título no ano, em boa parte, por seus erros na hora de concluir no primeiro tempo.

O uruguaio Giorgian de Arrascaeta, a 45 segundos do final da partida (90’+6), marcou o gol que levou a decisão para a prorrogação (os equatorianos venceram na ida por 1 a 0), na qual a igualdade se manteve.

Na disputa de pênaltis, o goleiro Moisés Ramírez defendeu a cobrança de De Arrascaeta e deu a vitória ao Del Valle, que teve 100% de aproveitamento.

O Independiente del Valle se soma agora à LDU como os únicos representantes do Equador a vencerem o torneio que coloca frente a frente o campeão da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

“É um orgulho pessoal. Vínhamos buscando isso como grupo, vínhamos buscando a revanche e graças a Deus conseguimos”, comemorou o goleiro Ramírez, lembrando a decisão da Recopa de 2020, em que os equatorianos foram derrotados pelo Flamengo.

Flamengo mexido

Pressionado à frente do Rubro-Negro desde que substituiu Dorival Júnior, que levou a equipe aos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, Vítor Pereira apostou na vitória com um detalhe tático inesperado: escalou o chileno Arturo Vidal como cabeça de área.

O dono da posição, Thiago Maia, jogou aberto pela esquerda para permitir que o lateral Ayrton Lucas atuasse mais avançado pela ponta. Dessa forma, o Flamengo bombardeou a defesa do Del Valle.

Ayrton Lucas imprimiu velocidade em suas chegadas à área. Em uma delas, subiu mais alto que a zaga e mandou de cabeça no travessão (32′), após cruzamento de Everton Ribeiro.

Apoiado pelo lateral uruguaio Varela, o camisa 7 do Flamengo foi muito participativo no primeiro tempo.

O time carioca criou pelos lados do campo quatro chances claras para marcar: a de Ayrton Lucas; uma cabeçada de Thiago Maia (31′) que acertou a trave direita de Ramírez; um chute rasteiro de Varela (45’+2) que o goleiro do Del Valle desviou com o pé para escanteio; e outra cabeçada de De Arrascaeta (45’+2) que foi desviada.

“Fizemos um bom jogo, queríamos quenhar. Temos que nos unir cada vez mais”, disse Gabigol depois da partida.

A revanche

A aposta de Pereira se mostrou válida com a superioridade no primeiro tempo, mas sem tirar o zero do placar, o tempo passava a jogar a favor do ‘Matagigantes’.

O Del Valle apenas testou o goleiro Santos com uma cobrança de falta perigosa de Jordy Alcívar (29′) e em um chute mascado de Júnior Sornoza (69′).

Inquieto à beira do campo, o técnico Martín Anselmi tentava fazer com que seu time se livrasse do domínio carioca. No segundo tempo, ele colocou o atacante Kevin Rodríguez (63′) no lugar de Alcívar para explorar o lado esquerdo da defesa rubro-negra.

O Flamengo perdeu fôlego e o Del Valle começou a crescer no jogo, obrigado Vítor Pereira a mudar algumas peças: Vidal e Thiago Maia deram lugar a Everton Cebolinha e Gerson (72′).

O time brasileiro reequilibrou as ações, mas sua força ofensiva individual diminuiu.

E quando parecia que o título ficaria com o Del Valle no tempo normal, apareceu um dos talentos do ‘Mengão’: De Arrascaeta marcou seu primeiro gol no ano.

Gabigol cruzou na segunda trave para Cebolinha, que matou no peito e rolou para o uruguaio mandar para as redes no coração da área e dar uma nova vida ao Flamengo na prorrogação.

O gol teve impacto na moral dos equatorianos, que foram abalados para o tempo extra. Mas Ramírez acabou se vingando de seu carrasco no tempo regulamentar e na disputa de pênaltis defendeu a cobrança de De Arrascaeta para impôr um novo revés ao técnico português.

Ficha técnica

Recopa Sul-Americana 2023 – Final – Jogo de volta

Flamengo (BRA) – Independiente del Valle (EQU) 1-0 (1-1 resultado global, 4-5 nos pênaltis)

(BRA) – Independiente del Valle (EQU) 1-0 (1-1 resultado global, 4-5 nos pênaltis) Estadio : Maracanã (Rio de Janeiro)

: Maracanã (Rio de Janeiro) Árbitro : Andrés Matonte (URU)

: Andrés Matonte (URU) Gol :

: Flamengo : De Arrascaeta 90’+6

: De Arrascaeta 90’+6 Pênaltis convertidos:

Flamengo : David Luiz, Everton Cebolinha, Gerson, Gabigol

: David Luiz, Everton Cebolinha, Gerson, Gabigol Independiente del Valle : Faravelli, Hoyos, Previtali, Schunke, Landazuri

: Faravelli, Hoyos, Previtali, Schunke, Landazuri Pênaltis perdidos:

Flamengo : De Arrascaeta

: De Arrascaeta Cartões amarelos:

Flamengo : Everton Ribeiro 39′, Thiago Maia 44′, Vidal 45’+1, Varela 65′, David Luiz 74′, Mateusão 114′

: Everton Ribeiro 39′, Thiago Maia 44′, Vidal 45’+1, Varela 65′, David Luiz 74′, Mateusão 114′ Independiente del Valle: Pellerano 14′, Carabajal 45+1′, Alcívar 63′, Caicedo 90’+1, Ramírez 110′, Schunke (disputa de pênaltis)

Escalações:

Flamengo : Santos – Varela (Matheuzinho, 82′), Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas (Marinho, 112′) – Arturo Vidal (Everton Cebolinha, 72′), Thiago Maia (Gerson, 72′), Everton Ribeiro (Matheus Gonçalves, 82′) – Giorgian de Arrascaeta – Gabigol, Pedro (Mateusão, 112′). Técnico: Vítor Pereira.

: Santos – Varela (Matheuzinho, 82′), Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas (Marinho, 112′) – Arturo Vidal (Everton Cebolinha, 72′), Thiago Maia (Gerson, 72′), Everton Ribeiro (Matheus Gonçalves, 82′) – Giorgian de Arrascaeta – Gabigol, Pedro (Mateusão, 112′). Técnico: Vítor Pereira. Independiente del Valle: Moisés Ramírez – Mateo Carabajal, Richard Schunke, Agustín García – Matías Fernández (Patrik Mercado, 90’+2), Cristian Pellerano (Nicolás Previtali, 100′), Lorenzo Faravelli, Beder Caicedo (Gustavo Cortez, 100′) – Jordy Alcívar (Kevin Rodríguez, 63′), Júnior Sornoza (Anthony Landazuri, 71′)- Lautaro Díaz (Michael Hoyos, 71′). Técnico: Martín Anselmi.

