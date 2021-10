Flamengo pede à CBF suspensão de jogos em data Fifa; clube quer clareza do VAR

A equipe rubro-negra enfrentou pequenos conflitos com a entidade durante a temporada, a última sobre a volta de torcedores em jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão

O Flamengo enviou um documento à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com várias sugestões de mudanças para o Regulamento Geral de Competições de 2022. Dentre elas, o clube pede a suspensão de jogos em data Fifa e mais clareza na utilização do VAR. A equipe rubro-negra enfrentou pequenos conflitos com a entidade durante a temporada, a última sobre a volta de torcedores em jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão.

A indignação do Flamengo sobre a perda de atletas para suas respectivas seleções ficou evidente na última convocação, quando o clube teve quatro jogadores chamados para jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Gabigol e Everton Ribeiro representaram o Brasil, Arrascaeta, o Uruguai, e Isla, o Chile.

O Flamengo tem sido o time mais prejudicado com a perda de atletas e, por isso, quer ter o direito de, ao menos, adiar seus jogos. Caso não seja possível, deixe de ser obrigado a ceder seus jogadores para as seleções. Apesar dos desfalques ao longo do ano, o time rubro-negro briga pelo títulos nos três torneios em que disputa: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Outro pedido que chamou a atenção foi sobre o uso do VAR. O Flamengo quer que os áudios de lances polêmicos sejam divulgados em súmula, que costuma sair no site da CBF logo após a realização das partidas.

O clube ainda solicitou uma alteração que, se concedida, afetará diretamente os jogadores. O Flamengo sugeriu o aumento do limite de clubes defendidos por atletas durante a temporada. Hoje, um jogador pode atuar por até duas agremiações.

A CBF ainda não respondeu ao documento e também não colocou um prazo para dar uma resposta. A tendência é que as sugestões sejam discutidas em Conselho Técnico entre a entidade e as demais equipes do Brasileirão.

Confira as sugestões solicitadas pelo Flamengo:

