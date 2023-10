Flamengo liquida Cruzeiro em 5 minutos e dá cartão de visitas em estreia de Tite

Com o resultado, o Flamengo fica em terceiro lugar, com 47 pontos. Já o Cruzeiro cai para 14º, com 31, somente um acima do Santos, que abre o Z4

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS)

Na estreia de Tite, o Flamengo resolveu o jogo em cinco minutos e venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas e Pedro foram os autores dos gols nesta quinta-feira (19).

Com o resultado, o Flamengo fica em terceiro lugar, com 47 pontos. Já o Cruzeiro cai para 14º, com 31, somente um acima do Santos, que abre o Z4.

Os dois times têm clássicos pela frente. O Fla volta a entrar em campo no domingo, às 16h (de Brasília), diante do Vasco, no Maracanã. No mesmo dia e horário, a Raposa encara o Atlético-MG na Arena MRV.

Tite teve cautela no primeiro jogo. O treinador não mudou muito o time que vinha sendo utilizado e não fez mudanças imediatas no dia a dia e na equipe. Ele conversou bastante com os jogadores durante a partida. Gabigol e Arrascaeta começaram no banco.

Dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo esteve no Mineirão para acompanhar a partida e recebeu diversas ofensas e protestos. Elias, ex-Flamengo, estava no mesmo camarote. Primeiro reforço para 2024, Zé Ivaldo também foi ao estádio.

O Cruzeiro não vence no Mineirão pela Série A desde 2019. A última vitória no estádio foi em novembro de 2022, diante do CSA, pela Série B. Além disso, não conquista os três pontos como mandante há sete jogos. O Flamengo é o melhor visitante do campeonato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Problemas para Zé Ricardo no clássico: Palacios, Wesley e Marlon receberam o terceiro amarelo e estão fora do jogo com o Atlético-MG na próxima rodada.

Problemas para Tite: o zagueiro David Luiz torceu o pé sozinho e saiu na maca durante o segundo tempo. Bruno Henrique também sentiu no final da partida, mas sofreu somente com câimbras.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Palacios, Luciano Castán, Neris e Marlon, Matheus Jussa, Ian Luccas (Mateus Vital), Lucas Silva; Kaiki (Wesley), Matheus Pereira (Nikão) e Bruno Rodrigues (Fernando). T.: Zé Ricardo.

FLAMENGO

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Pablo) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro (Arrascaeta), Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro (Gabigol). T.: Tite.