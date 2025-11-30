Flamengo imita 2019 e prepara semana mágica para coroar temporada

IGOR SIQUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O intervalo não será de 24 horas entre um título e outro, mas o Flamengo se prepara para uma semana tão intensa e eufórica como foi o período em que confirmou em 2019 os títulos da Libertadores e do Brasileirão.

O primeiro passo no trio elétrico já será neste domingo, após vencer o Palmeiras por 1 a 0 na final da Libertadores.

A viagem a Lima, que gerou o título continental, já foi em uma condição muito favorável na disputa nacional.

O time de Filipe Luís tem cinco pontos de vantagem sobre o próprio Palmeiras, faltando duas rodadas para o fim do campeonato.

Na quarta-feira, o adversário pelo Brasileirão é o Ceará. Uma vitória em casa já sacramenta o segundo título em menos de uma semana.

Se der uma zebra, a próxima e última rodada do Brasileirão já será no domingo seguinte, mas fora de casa, contra o Mirassol.

O Ceará não deve ser assunto pelo menos até segunda-feira. A festa em Lima será emendada com o desfile no trio no Rio neste domingo.

Nas entrevistas em Lima, os jogadores deixaram claro que não queriam ainda voltar a cabeça para o Brasileirão.

Até pela perspectiva de um contato alucinante com a torcida, como foi o AeroFla antes do embarque para a final da Libertadores. Teve até invasão pelo teto do ônibus.

“O AeroFla diz muito sobre a essência do torcedor rubro-negro e agora vamos ver no trio. Estou desejando esse carinho dos torcedores para os jogadores porque eles merecem. Se esforçaram muito e que a gente possa viver esse momento de alegria, que eles vejam esse troféu maravilhoso. E que os torcedores do Flamengo continuem aumentando. O Zico diz que o torcedor é patrimônio do Flamengo”, disse o técnico Filipe Luís.

Apesar do clima de euforia, a temporada do Flamengo ainda não chegará ao fim, porque logo depois do Brasileirão precisará embarcar rumo ao Qatar para a disputa da Copa Intercontinental, da Fifa.

É um 2025 bastante movimentado e cheio de alegrias para o rubro-negro, que já faturou a Supercopa do Brasil e o Carioca.