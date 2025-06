Flamengo empata graças à estrela de garoto da base antes de pegar o Bayern

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Já garantido nas oitavas de final com a liderança do Grupo D, o Flamengo poupou parte de suas estrelas, parou na trave em quatro oportunidades e, depois de sofrer um apagão, arrancou um empate com o eliminado Los Angeles por 1 a 1, em Orlando, encerrando 1ª fase do Mundial de maneira invicta.

Bouanga marcou para os norte-americanos já no 2º tempo, mas o garoto Wallace Yan entrou e brilhou: assim como fez contra o Chelsea, o jovem de 20 anos, cria da base carioca, saiu do banco de reservas e decretou o empate.

Com o resultado, o rubro-negro alcançou US$ 27,5 milhões (R$ 151,5 milhões) em premiações no torneio.

A quantia é um acumulado por participação, número de vitórias e bônus por classificação.

O Flamengo encara o Bayern de Munique em caráter eliminatório a partir das 17h (de Brasília) de domingo, em Miami. Quem avançar enfrenta o ganhador de PSG x Inter Miami, que jogam no mesmo dia, nas quartas de final.

COMO TERMINOU O GRUPO D

1 – Flamengo: 7 pontos (saldo +4)

2 – Chelsea: 6 pontos (saldo +2)

3 – Espérance: 3 pontos (saldo -3)

4 – Los Angeles: 1 ponto (saldo -3)

COMO FOI O JOGO

O 1º tempo teve quatro bolas na traves, mas nenhum gol. Dominante, o Flamengo acertou o poste três vezes – com Danilo, Arrascaeta e Pedro. Os norte-americanos tentaram responder com Delgado, que repetiu o trio rubro-negro, e com o ex-Fluminense Marlon, que viu seu gol ser invalidado por impedimento de Hollingshead.

Na etapa final, a trave voltou aparecer antes de um apagão gerar o gol do Los Angeles. Wallace Yan, no entanto, entrou e decretou o empate pouco antes dos acréscimos. O Fla ainda teve chance de ouro para virar com Allan, que errou o alvo em chute cruzado.

LOS ANGELES

Lloris; Marlon (Smolyakov), Long e Segura; Palencia, Igor Jesus, Delgado e Hollingshead; Dilrosun (Giroud), Bouanga e Martínez (Tillman). T.: Steve Cherundolo

FLAMENGO

Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Alex Sandro (Viña); Allan, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Wallace Yan), Cebolinha (Michael) e Pedro (Juninho). T.: Filipe Luís

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Árbitro: Salman Falahi (QAT)

Assistentes: Ramzan Al Naemi (QAT) e Majdi Al Shammari (QAT)

VAR: Mohammed Obaid Khadim (EAU)

Cartões amarelos: Igor Jesus, Delgado (LAF)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Bouanga (LAF), aos 38 min do 2º tempo; Wallace Yan (FLA), aos 40 min do 2º tempo