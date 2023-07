Flamengo e São Paulo decidem semifinal da Copa do Brasil em casa

Coincidentemente, Grêmio e Corinthians são as equipes que chegaram à semifinal após disputa de pênaltis nas quartas

No começo da tarde desta segunda-feira (17), foi realizado o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil. Flamengo, o adversário do Grêmio, e São Paulo, que enfrenta o Corinthians, decidirão a vaga na finalíssima em casa, diante de seus torcedores.

Coincidentemente, Grêmio e Corinthians são as equipes que chegaram à semifinal após disputa de pênaltis nas quartas. O tricolor gaúcho passou pelo Bahia após dois empates em 1 a 1, enquanto o Corinthians perdeu a primeira por 1 a 0 e venceu a volta por 3 a 2. Já o Flamengo passou com duas vitórias em cima do Athletico Paranaense (2 a 1 e 2 a 0), e o São Paulo com duas vitórias contra o Palmeiras (1 a 0 e 2 a 1).

Os jogos de ida da semifinal estão marcados para o dia 26 de julho, enquanto a volta acontece no dia 16 de agosto.

O Flamengo é o atual campeão da competição, e vai em busca do pentacampeonato, enquanto o time comandado por Renato Portaluppi quer alcançar a sexta taça e se igualar ao Cruzeiro, maior campeão da competição. Do outro lado da chave, o Corinthians busca o quarto título, enquanto o São Paulo ainda não ganhou a Copa do Brasil.