Flamengo domina jogo e vence Talleres em casa em noite de Everton Ribeiro

O rubro-negro fez valer o maior nível técnico durante a partida e, mesmo com alguns sustos ao longo do jogo, dominou boa parte da peleja

Leo Burlá

Rio de Janeiro, RJ

O Flamengo espantou o clima estranho e venceu com autoridade o Talleres por 3 a 1, na noite desta terça-feira (12) no Maracanã, pela Libertadores. Os gols foram marcados por Gabigol, de pênalti e Everton Ribeiro, que anotou duas vezes. Fértoli descontou para os argentinos.

O rubro-negro fez valer o maior nível técnico durante a partida e, mesmo com alguns sustos ao longo do jogo, dominou boa parte do jogo e nunca esteve com a vitória em risco. Everton Ribeiro puxou a atuação inspirada dos homens de frente do Flamengo.

O Flamengo é líder do Grupo H com seis pontos em dois jogos. Universidad Católica, do Chile, e Talleres, da Argentina, vem na sequência com três pontos e o Sporting Cristal-PER é o lanterna, ainda sem pontuar.

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (17), a equipe recebe o São Paulo, em jogo válido pela segunda rodada do torneio. Pela Libertadores, a próxima partida será apenas no dia 28, fora de casa, diante da Universidad Católica.

O Flamengo começou o jogo um pouco nervoso e Talleres tentava ter controle sobre as ações. Contudo, logo aos 9 minutos, a troca de passe flamenguista acabou com Arrascaeta sendo derrubado dentro da área e o pênalti foi marcado. Gabigol bateu com perfeição e abriu o placar.

O gol deu tranquilidade ao clube rubro-negro, que passou a ter mais espaços para jogar. Numa transição rápida, Bruno Henrique desceu pela ponta esquerda e cruzou rasteiro. A bola encontrou o pé de Everton Ribeiro, que bateu da entrada da área e ampliou o placar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com boa vantagem, o Flamengo passou a cadenciar o ritmo da partida. Sem pressionar tanto, o time carioca ainda conseguiu criar algumas chances em saídas rápidas com Gabigol e Arrascaeta

Nos acréscimos, o time argentino descontou. Girotti recebeu na área e deu passe de calcanhar que achou Fértoli livre dentro da área. O meia bateu de primeira e marcou o gol do Talleres.

O início da segunda etapa foi bem aberto. Tanto Flamengo quanto Talleres tiveram chances durante os primeiros minutos. Rodinei desperdiçou chance para o clube carioca enquanto Girotti obrigou o goleiro Santos a trabalhar

O jogo começou a ficar um pouco mais físico no segundo tempo. As equipes começaram a fazer mais faltas e o juiz teve que usar o cartão amarelo algumas vezes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após roubar bola no meio campo, João Gomes tocou em Everton Ribeiro que tabelou com Bruno Henrique. O camisa 7 invadiu a área e bateu rasteiro para marcar o segundo na partida.

Atrás no placar, os argentinos tentaram sair em busca dos gols para diminuir a vantagem do Flamengo. O Talleres buscava ocupar o campo ofensivo, mas o Flamengo ajustou a marcação e tinha mais a posse de bola.

Arrascaeta e Gabigol tiveram chances para o clube brasileiro enquanto Santos, do Talleres, obrigou seu xará a fazer boa defesa.

Paulo Sousa colocou Andreas no lugar de Thiago Maia e também deu oportunidade para Marinho e Pedro. Os dois atacantes tentaram aproveitar bem os minutos em campo e o Flamengo cresceu na reta final da partida. Pedro teve chance de marcar, mas parou em Herrera, assim como Rodinei.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FLAMENGO

Santos; Matheuzinho (Rodinei), Willian Arão, David Luiz, Filipe Luís (Léo Pereira); João Gomes, Thiago Maia (Andreas), Everton Ribeiro, De Arrascaeta; Bruno Henrique (Marinho) e Gabi (Pedro). T.: Paulo Sousa

TALLERES

Herrera; Díaz (Romero), Benavídez, Pérez, Catalán; Méndez, Fértoli (Martino), Matías Esquivel (Valoyes), Villagra, Oliva (Michel Santos); Girotti. T.: Pedro Caixinha

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jesus Velenzuela (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

Cartões Amarelos: João Gomes, Filipe Luís, Gabi, Thiago Maia (FLA); Pérez, Martino, Valoyes (TAL)

Gols: Gabi (FLA), aos 10′, Everton Ribeiro (FLA), aos 25′, e Fértoli (TAL), aos 46’/1ºT; Everton Ribeiro (FLA), aos 15’/2ºT

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE