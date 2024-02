Flamengo desfila no Carnaval, bate Volta Redonda e cola na ponta do Carioca

Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas marcaram os gols da vitória. O camisa 9 chegou a perder um pênalti, mas a cobrança voltou e ele acertou

O Flamengo fez o básico, melhorou na reta final e venceu o Volta Redonda por 3 a 0 neste sábado (10), em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no Maracanã.

Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas marcaram os gols da vitória. O camisa 9 chegou a perder um pênalti, mas a cobrança voltou e ele acertou. Já o 10 foi ovacionado ao deixar o campo.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 15 pontos em segundo lugar. O Fluminense, líder, tem 17. O Volta Redonda fica em nono, com oito.

Houve comemoração e cobranças. A torcida pedia respeito e comprometimento quando Pedro bateu o pênalti pela segunda vez. Depois, cantou “festa na favela”.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Bangu em Sergipe. A partida será às 21h30 (de Brasília). Já o Voltaço enfrenta o Botafogo na quarta, às 19h (de Brasília).

O Flamengo cortou Matias Viña da lista de relacionados. O clube havia anunciado na véspera da partida que ele iria para o jogo, mas comunicou minutos antes da partida que o lateral ficaria fora por se tratar de um compromisso adiado da terceira rodada.

Tite levou um time misto ao gramado do Maracanã. Com dois clássicos em sequência nas rodadas passadas, o treinador optou por rodar o time. Gabigol e Bruno Henrique começaram a partida, assim como Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Allan, Victor Hugo e Luiz Araújo.

Erick Pulgar não joga contra o Bangu. Ele estava pendurado e recebeu um cartão amarelo pouco depois de entrar em campo.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Pulgar), Victor Hugo (Gerson) e De La Cruz (Arrascaeta); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique e Gabigol (Pedro). T.: Tite.

VOLTA REDONDA

Paulo Henrique; Wellington Silva (Raphinha), Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva (Cristiano), Danrley, Robinho (Júlio César) e Vini Moura (Thiago Alagoano); MV e Ítalo Carvalho (Henrique Silva). T.: Felipe Loureiro.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Diego Luiz Couto Barcelos

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: David Luiz, Fabrício Bruno, Pulgar (FLA), Sanchez (VRE)

Cartões vermelhos: –

Gols: Gabigol (aos oito minutos do primeiro tempo), Pedro (aos 39 minutos do segundo tempo), Ayrton Lucas (aos 47 minutos do segundo tempo)