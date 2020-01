Flamengo confirma contratação do volante Thiago Maia

PUBLICIDADE 

Em uma semana movimentada, o Flamengo confirmou nesta quarta-feira mais um reforço para a nova temporada. Trata-se do volante Thiago Maia. O jogador de 22 anos foi contratado por empréstimo junto ao Lille, da França, até o meio do próximo ano. Ele é o quarto reforço da equipe para 2020.

“Viagem para o Rio? Tá ok! Exame médico? Também tá ok! Contrato? Também tá ok? Thiago Maia é do Mengão? Tá mais que ok!”, anunciou o próprio jogador, em vídeo publicado nas redes sociais do Flamengo. “Estou muito feliz e na torcida para que o casamento com a Nação seja perfeito. Não vai faltar comprometimento dentro de campo. Vou trabalhar muito para dar alegria para a torcida.”

Ao fazer o anúncio oficial, o clube carioca destacou que o jogador voltou da Europa para “realizar um sonho” no Brasil. “Ele veio da França para finalmente realizar o sonho de vestir o Manto e cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro!”, disse o clube, nas redes sociais. “Estou realizando meu sonho e também da minha família. Espero que possa dar muito certo e que neste ano a gente consiga muitas coisas boas para o Flamengo”, confirmou o jogador.

Thiago Maia foi revelado pelo Santos e se destacou em solo nacional com camisa da equipe paulista entre 2014 e 2017, quando foi negociado com o Lille. Pelo time brasileiro, participou das conquistas do Campeonato Paulista de 2015 e 2016. E esteve na campanha vitoriosa da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Maia é o quarto reforço do Flamengo para a nova temporada. Antes dele, o clube contratou os atacantes Pedro Rocha e Michael e o zagueiro Gustavo Henrique. O Fla ainda deve anunciar nos próximos dias mais um atacante, Pedro, ex-Fluminense.

Estadão Conteúdo