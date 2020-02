Flamengo chega ao 3º título em 2020 e fatura quase R$ 9 milhões em premiações

PUBLICIDADE 

O Flamengo confirmou o favoritismo neste começo de temporada e faturou as três taças que disputou até o momento, fato que já valeu ao clube um ganho de R$ 8,799,960 milhões em premiações. A maior parte desta quantia veio com a conquista da Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra o Independiente Del Valle.

O rubro-negro não teve dificuldade para fazer 3 a 0 contra a equipe equatoriana, em um Maracanã com quase 70 mil pessoas em festa. Na partida de ida, as duas equipes empataram por 2 a 2 no Estádio Atahualpa, em Quito. Pela competição, o clube carioca faturou US$ 2 milhões (R$ 8,6 milhões).

No último fim de semana, o título levantado foi o da Taça Guanabara, após vitória por 2 a 1 contra o Boavista, no Maracanã. Pelo primeiro turno do Estadual, entraram nos cofres R$ 1.799,960,00. Foram 500 mil fixos, mais 60% da renda do jogo (total: R$ 2.166.600,00).

Já a Supercopa do Brasil, primeira das três conquista obtidas pelo Flamengo em um intervalo de 11 dias, rendeu R$ 5 milhões. O título, que reuniu os ganhadores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na temporada passada, veio com um 3 a 0 sobre o Athletico-PR no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

2019: mais de R$ 150 milhões em prêmios

Pelo Carioca, o Flamengo recebeu R$ 4,65 milhões. Com o título nacional embolsou outros R$ 33 milhões. Já o prêmio pela Copa Libertadores foi de R$ 93 milhões. Até mesmo as competições que não terminaram em conquistas foram positivas pelo lado financeiro. O vice-campeonato Mundial, contra o Liverpool, rendeu R$ 16,8 milhões. Na Copa do Brasil, a queda nas quartas de final da Copa do Brasil valeu outros R$ 3,15 milhões.

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.