Flamengo avança em conversas com o Olympique para ter Gerson de volta

O clube está em contato com o Olympique de Marselha, da França, e manifestou o interesse de comprar novamente o jogador

Rio de Janeiro

O Flamengo está perto de concretizar a volta de Gerson, parte do elenco campeão da Libertadores de 2019. O clube está em contato com o Olympique de Marselha, da França, e manifestou o interesse de comprar novamente o jogador, vendido aos franceses em junho de 2021. Há uma expectativa positiva de sucesso nas conversas.

A situação já está avançada e os clubes agora debatem os valores da transação. A informação foi dada inicialmente pelo ge, da Globo, e pelo jornalista Paparazzo Rubro-Negro, e confirmada pela reportagem. Aos 25 anos, Gerson perdeu espaço no Olympique e nem foi relacionado para a última partida da equipe.

Destaque do time de Marselha na campanha que levou a equipe para a Champions League, Gerson viu a situação mudar após a saída de Jorge Sampaoli e a chegada do treinador croata Igor Tudor. Desde a mudança, são 13 partidas e dois gols. O jogador participou de somente 18 minutos dos últimos sete jogos.

Em junho de 2021, o Flamengo vendeu Gerson ao Olympique de Marselha por cerca 25 milhões de euros (R$ 160 milhões à época), mantendo 20% dos direitos econômicos. Pelo rubro-negro, o volante foi campeão do Brasileiro de 2019 e 2020, da Libertadores de 2019, da Supercopa do Brasil, do Carioca de 2020 e 2021 e da Recopa Sul-Americana de 2020.

Desde que saiu, a relação do jogador com o Flamengo continuou boa, especialmente com Marcos Braz.

Por isso, o clube logo abriu as portas para um retorno.

