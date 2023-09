Flamengo anuncia saída do técnico argentino Jorge Sampaoli

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro”, escreveu

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (28) a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli, que não resistiu à sequência de resultados negativos e à derrota da equipe na final da Copa do Brasil.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro”, escreveu o clube na rede social X, antigo Twitter.

Por rescindir o contrato, que ia até 31 de dezembro de 2024, o Flamengo terá que pagar ao treinador argentino 1,8 milhão de euros (R$ 9,6 milhões na cotação atual). Seu provável substituto é o ex-técnico da Seleção Brasileira Tite.

Sampaoli estava sob pressão há várias semanas devido à eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores diante do Olimpia do Paraguai, em agosto, e pela campanha irregular no Campeonato Brasileiro (7ª posição, 11 pontos atrás do líder Botafogo).

Além disso, o treinador tinha problemas no vestiário e de relacionamento com dirigentes e funcionários do clube, que se agravaram após vários incidentes violentos.

O argentino deixa a equipe cinco meses depois de desembarcar no Rio, marcado pelo vice da Copa do Brasil no último domingo, para o São Paulo.

Vindo de uma sequência de maus resultados e uma derrota para o Tricolor por 1 a 0 no jogo de ida da decisão, no Maracanã, o Flamengo não passou de um empate em 1 a 1 no Morumbi, no último domingo.

A perda do título da Copa do Brasil deixou o time carioca praticamente sem chances de levantar um troféu em 2023.

– Irregularidade e problemas internos –

A passagem do técnico argentino pelo Flamengo, terceiro clube que dirigiu no Brasil, depois de Santos (2019) e Atlético-MG (2020-21), foi muito turbulenta.

Seu braço direito, o preparador físico Pablo Fernández, foi demitido no final de julho por ter dado um soco no atacante Pedro após a vitória do rubro-negro sobre o Atlético-MG por 2 a 1, em Belo Horizonte.

A forma como Sampaoli lidou com o incidente envolvendo o camisa 9 abalou sua relação com o elenco. Depois, outros casos de violência aumentaram a tensão no clube.

O lateral-direito uruguaio Guillermo Varela e o meia Gerson foram às vias de fato após brigarem durante um treino em meados de agosto, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, agrediu recentemente um torcedor em um shopping no Rio.

“Há muita tensão, isso não ajuda”, disse o treinador argentino no dia 20 de setembro, após o empate sem gols com o Goiás pelo Brasileirão.

– Instabilidade rubro-negra –

As constantes mudanças nas escalações, o uso de alguns jogadores em posições diferentes e a incapacidade de não defender o título da Libertadores corroeram a relação de Sampaoli com os torcedores.

A derrota para o São Paulo tornou sua permanência insustentável em uma equipe que este ano esperava conquistar ainda mais títulos, mas perdeu seis das sete competições disputadas até o momento, quatro delas sob o comando do português Vítor Pereira.

Ao Flamengo resta o Brasileirão, mas a distância para o Botafogo parece inalcançável nas 14 rodadas que restam até o fim do torneio.

O ex-técnico das seleções de Chile e Argentina substituiu Pereira em abril, após os fracassos da equipe no Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.

A saída antecipada de Sampaoli engrossa uma lista de nove treinadores que passaram pelo clube nas últimas cinco temporadas.

