Flamengo anuncia acordo inicial para negociar Gustavo Henrique com Fenerbahçe

A diretoria do Flamengo confirmou nesta terça-feira que o zagueiro Gustavo Henrique está perto de deixar a Gávea. O time rubro-negro anunciou que chegou a um “acordo inicial” com o clube turco Fenerbahçe, atualmente comandado por Jorge Jesus, ex-treinador do Fla.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahce envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique. O atleta viajou para realizar exames médicos na Turquia”, anunciou o clube brasileiro, nas redes sociais. O defensor depende apenas da aprovação nos testes para ser oficializado.

Pelo acordo entre os clubes, o Flamengo deve embolsar cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 27,8 milhões) pelos 90% que detêm dos direitos econômicos do zagueiro. O valor deve ser pago em duas partes, sendo a primeira no ato da formalização do acordo final e o restante no início de 2023.

Se o acerto for confirmado, Gustavo Henrique será o segundo jogador que o Fla negocia com o Fenerbahce em menos de um mês. O primeiro foi o volante Willian Arão, vendido no início do mês. Sem espaço no clube, o jogador rendeu valor semelhante ao do Gustavo Henrique aos cofres rubro-negros.

Acostumado a ser reserva do Flamengo, o defensor de 29 anos havia desembarcado no clube carioca no fim de 2019, vindo do Santos, onde vinha se destacando. O time paulista deve levar cerca de R$ 675 mil se a negociação entre Fla e Fenerbahce for confirmada. O Cube da Vila Belmiro é formador do atleta.

Por: Estadão Conteúdo