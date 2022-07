Seleção Brasileira Feminina pode garantir hoje vaga na Copa e nas Olimpíadas

Para este jogo, a técnica do Brasil, Pia Sundhage, irá manter a equipe que garantiu a classificação de forma invicta

A Seleção Brasileira Feminina entra em campo hoje, a partir das 21h, contra o Paraguai, pela Copa América Feminina. Se vencer, avança para a final, mas mais que isso, garante a vaga para a Copa do Mundo de 2023 e para as Olimpíadas de Paris de 2024. O jogo será no Alfonso López, em Bucaramanga, Colômbia, e terá transmissão do SporTV.

Para este jogo, a técnica Pia Sundhage, que completou três anos no comando da Seleção, irá manter a base da escalação dos primeiros jogos, com Lorena, Antonia, Tainara, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Angelina, Adriana e Kerolin; Bia Zaneratto e Debinha.

Na primeira fase, o Brasil teve a melhor campanha geral, sendo o primeiro colocado do grupo B. Foram quatro vitórias em quatro jogos, com 17 gols marcados e nenhum sofrido.

Já o Paraguai do técnico Marcello Frigélio, que está à frente da equipe desde dezembro de 2021, terá alguns desfalques. Limpia Concepcion, Camila Rieta, Loudes Gonzalez e Lice Gomez testaram positivo para a covid e cumprem quarentena. As paraguaias eliminaram o Chile, uma das equipes favoritas, e mesmo com as baixas no time titular, buscam surpreender.

A equipe passou em segundo no grupo A, atrás apenas da Colômbia. Foram três vitórias e uma derrota – exatamente para a líder -, com nove gols marcados e sete sofridos.