Flamengo acerta com Dorival e corre contra o tempo para ter o treinador em campo já amanhã

Após a saída de Paulo Souza, Dorival Jr chega para sua terceira passagem no Flamengo, e terá grandes desafios em pouco tempo

A derrota para o RB Bragantino na última rodada foi a última de Paulo Souza no comando do Flamengo, que agora terá Dorival Jr como treinador, já tendo sido anunciado pelo clube em suas redes sociais.

Dorival estava no comando do Ceará, e vai direto a Porto Alegre-RS, onde chega por volta das 23h de hoje. O Urubu visita o Internacional amanhã (11), às 21h, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Para ser inscrito no BID e estar à beira do campo, a rescição com o Ceará precisa começar a tramitar no sistema da CBF, para então ser inscrito pelo Flamengo.

O treino de hoje foi comandado pelo técnico Mário Jorge, do Sub-20. Dorival Jr levará consigo seu filho, Lucas Silvestre, como auxiliar, e Celso Rezende como preparador físico.

Nome conhecido

Dorival Jr retorna à Gávea para sua terceira passagem, igualando a marca de Joel Santana. Eles são os treinadores que mais estiveram à frente do Flamengo no século. Aos 60 anos, o não tão novo treinador esteve no clube entre 2012 e 2013, e depois em 2018, para o segundo turno do Brasileirão.

Nas duas outras passagens, foram 48 jogos, 22 vitórias, 14 empates e 12 derrotas, com um aproveitamento de 55,6%. Paulo Souza deixou o clube com um aproveitamento de 66,7%, após 32 partidas.

Desempenho pífio

O Flamengo ainda não se encontrou em campo neste Brasileirão, ocupando apenas a 14ª colocação. Dorival terá pouco tempo para treinar a equipe, que precisa urgentemente reencontrar o caminho das vitórias. Em 2018, o técnico chegou a trabalhar com atletas que seguem no elenco, como Everton Ribeiro, Diego, Vitinho, Arão, Rodinei e Diego Alves.

No intervalo de um mês, além de ter melhorar a colocação do rubro-negro carioca no Brasileirão, Dorival terá como objetivo manter o Flamengo vivo na Libertadores, quando enfrenta o Tolima, e na Copa do Brasil, na disputa contra o Atlético Mineiro.