Flamengo define demissão de Paulo Souza, mas cogita ter o técnico no próximo jogo

O técnico já estava com a vida ameaçada e não aguentou mais uma derrota. A multa da demissão chega a R$ 7,7 milhões

Após ser derrotado pelo RB Bragantino na noite de quarta-feira (8), o Flamengo definiu que não quer contar mais com Paulo Souza, treinador da equipe. Entretanto, por não ter um substituto imediato para o jogo de sábado (11), contra o Internacional, a diretoria cogita manter o treinador à beira do campo em mais uma partida.

Com dois jogos fora de casa seguidos, o clube carioca decidiu fazer a preparação para o jogo contra o RB Bragantino e Internacional em Atibaia, interior de São Paulo, para diminuir as distâncias viajadas.

Além de não ter um substituto imediato, a multa para demissão do técnico português é de R$ 7,7 milhões, e se refere aos vencimentos mensais que Paulo Souza receberia até o final deste ano. O treinador fez sua estreia no rubro-negro carioca em 10 de janeiro, e desde então, soma 32 jogos, 19 vitórias, sete empates e seis derrotas, além de dois vice-campeonatos, do Carioca e da Supercopa.

Mais uma derrota

Contra o RB Bragantino, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão, o Flamengo acabou derrotado novamente, pela 4ª vez no torneio. Luan Cândido abriu o placar na primeira etapa e chegou a ser expulso aos 25′ do segundo tempo. Mesmo com um a mais, o clube carioca pouco criou. Por isso, a situação de Paulo Souza, que já estava balançando no cargo há um tempo, ficou ainda pior.

Faltando três jogos para a rodada ser finalizada, o Flamengo, hoje, ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos após três vitórias, três empates e quatro derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. Caso o Goiás pontue contra o Fortaleza, o clube carioca ainda cai mais uma posição.