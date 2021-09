Flamengo acerta com David Luiz, seu terceiro reforço da Premier League

O jogador estava livre no mercado da bola após sair do Arsenal e viu o acerto se aproximar depois de ver os planos de voltar ao Benfica frustrados

LÉO BURLÁ

FOLHAPRESS

O Flamengo acertou a contratação do zagueiro David Luiz até dezembro de 2022. Após semanas de namoro, o acordo, que vinha sendo debatido há tempos, foi selado depois de uma série de reuniões conduzidas pelo vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel. A tendência é que o jogador se apresente até quarta (15).

O jogador estava livre no mercado da bola após sair do Arsenal e viu o acerto se aproximar depois de ver os planos de voltar ao Benfica frustrados. Fora do radar dos lusos, o defensor se entusiasmou com o projeto do Fla e não escondeu que a mobilização da torcida foi importante.

Com o reforço de peso, o Rubro-Negro encerra seu ciclo de contratações. Antes da chegada do defensor, o clube havia acertado com Kenedy, cedido pelo Chelsea, e Andreas Pereira, emprestado pelo Manchester United. São três reforços seguidos agora de nível Premier League para o clube da Gávea.

O zagueiro chega a tempo de ser inscrito para a Copa Libertadores e a ideia é que ele seja integrado o quanto antes ao elenco dirigido por Renato Gaúcho.