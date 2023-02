Fla desembarca no Rio e dirigente mira Recopa: ‘Não pensamos em outro resultado’

A equipe está pressionada pelo mau começo de temporada após o vice na Supercopa e o terceiro lugar no Mundial

Com reforço na segurança, mas sem a presença de torcedores, o Flamengo desembarcou na madrugada deste domingo de forma melancólica no Rio após terminar em terceiro lugar no Mundial de Clubes. Em entrevista no aeroporto, o vice de futebol Marcos Braz reforçou a confiança no trabalho do técnico Vitor Pereira e colocou o título da Recopa Sul-Americana como “obrigação”. “Não pensamos em outro resultado que não seja a vitória.”

Pressionado pelo mau começo de temporada, o dirigente falou do momento de pressão que o clube vive após o vice na Supercopa para o Palmeiras e o desempenho decepcionante no Marrocos, que culminou com a eliminação da equipe nas semifinais da competição internacional.

“A gente acredita no trabalho do Vitor (Pereira, treinador do clube) e já conversamos muita coisa. Agora é vida que segue. Domingo todo mundo viaja para Quito para uma final importantíssima da Recopa. Não foi o começo esperado, mas agora é corrigir o que tem para corrigir”, afirmou o diretor.

O título da Recopa será definido em duas partidas. O jogo de ida, contra o Independiente del Valle, acontece no dia 21 de fevereiro, fora de casa. A volta está marcada para uma semana depois, no Maracanã.

Sobre o desempenho do time no Marrocos, ele foi evasivo na resposta. “O Flamengo sempre busca reforçar o elenco no início do ano, trouxemos o Gerson de volta, que era uma prioridade, mas temos que trabalhar. Temos outros campeonatos pela frente”, comentou.

No Mundial, o Flamengo foi derrotado pelo Al-Hilal por 3 a 2 nas semifinais e viu ruir o sonho de disputar o título do torneio. Na disputa pelo terceiro lugar, o time carioca venceu o Al-Ahly por 4 a 2. A terceira colocação rendeu aos cofres rubro-negros o montante de R$ 12 milhões, menos da metade da premiação destinada ao Real Madrid (R$ 25 milhões), campeão do torneio.

O meia Everton Ribeiro foi o único jogador a falar no desembarque. Capitão do time, ele falou sobre a necessidade urgente do elenco de assimilar os conceitos de Vitor Pereira. “Temos de melhorar, sabemos disso. Todos os setores precisam estar ajustados para voltarmos a brigar por títulos”, falou o meia.

O time volta a campo pelo Campeonato Carioca já neste meio de semana. Na quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Vitor Pereira enfrenta o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Com seis partidas disputadas, o Flamengo soma 14 pontos na classificação, venceu quatro jogos e está invicto na competição.

Estadão Conteúdo