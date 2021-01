Finalistas da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio fazem prévia pelo Brasileiro

PUBLICIDADE

Luciano Trindade

A partir desta sexta-feira (15), Palmeiras e Grêmio iniciarão uma série de três confrontos decisivos, valendo um título e a disputa por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Finalistas da Copa do Brasil, as duas equipes abrem a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Allianz Parque (com transmissão do Premiere), num embate direto pelas primeiras posições do Nacional.

O jogo será num dia inusual por causa do dérbi contra o Corinthians pela 28ª rodada, que foi adiado e remarcado para a próxima segunda (18).

Sexto colocado, com 47 pontos, o time de Abel Ferreira terá a chance de ganhar justamente a posição do rival gaúcho, o quinto, com 49.

Além disso, em caso de vitória, a equipe alviverde voltará a figurar no grupo dos quatro primeiros colocados, zona que garante classificação direta à fase de grupos da próxima Libertadores.

O Palmeiras também terá outras duas chances de confirmar presença na próxima edição do torneio continental –a primeira, se vencer a decisão da edição de 2020, contra o Santos, no próximo dia 30, no Maracanã. Caso fique com o vice, ainda terá uma nova oportunidade, na Copa do Brasil. As duas partidas com o Grêmio por enquanto estão marcadas paras os dias 11 de fevereiro, em Porto Alegre, e 17, em São Paulo.

Caso o Palmeiras vença a Libertadores e vá ao Mundial de Clubes, essas datas serão alteradas para 28 de fevereiro e 7 de março.

No Nacional, Abel ainda tem como objetivo chegar ao título, e o time alviverde só depende das próprias forças. Mesmo com nove pontos de diferença para o líder São Paulo (56 a 47), tem dois jogos a menos do que o rival e pode reduzir de forma significativa essa desvantagem. Há também o confronto direto entre os clubes, na 34ª rodada.

No último jogo pelo Brasileiro, o Palmeiras venceu o Sport, por 1 a 0, mesmo com uma equipe reserva. Já com os titulares, acabou derrotado em casa pelo River Plate por 2 a 0 na terça (12), numa partida que quase custou a classificação à final da Libertadores. No duelo de ida, havia vencido por 3 a 0 na Argentina.

Abel disse nesta quinta que precisará dosar as energias de seu elenco para competir em alto nível em três competições ao mesmo tempo e evitar atuações ruins, como foi a última diante dos argentinos.

“É duro, é difícil, mas é preferível estar lá disputando do que estar em casa no sofá”, disse. “A sorte é que jogamos um jogo de cada vez. Temos que gerir energia para ter o máximo em cada jogo.”

O trabalho do treinador foi elogiado pelo técnico gremista Renato Gaúcho. “O Abel vem fazendo um trabalho maravilhoso, rapidamente. Até dei os parabéns para ele, é importante um treinador estrangeiro chegar e ter sucesso. Ele conhece bem a equipe do Grêmio, como o Grêmio conhece bem o Palmeiras.”

“O Renato tem um trabalho extraordinário no Grêmio e não é por acaso. Quatro, cinco anos, com Copa [do Brasil], Libertadores, Recopa. É fruto de continuidade, acreditar no que faz, saber que o caminho está sendo bem feito”, retribuiu o palmeirense.

Para esta sexta, Renato terá à disposição quase todos os principais jogadores do elenco, com exceção de Pedro Geromel. O zagueiro está em fase final de recuperação de uma lesão muscular.

Já o time alviverde ainda não havia se pronunciado sobre possíveis desfalques para o jogo até a conclusão deste texto.

As informações são da Folhapress