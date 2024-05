Final da Champions League será transmitida nos cinemas do DF

Por Lucas Alarcão e Diller Abreu

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

Quando se fala em Champions League, vêm à cabeça jogos emocionantes, gols nos últimos segundos e a magia dentro de campo. Em Brasília, a final da competição (entre Real Madrid, da Espanha, e Borússia Dortmund, da Alemanha) poderá ser conferida nos cinemas.

“Estamos acostumados a ver o cinema como um local no qual os espectadores fazem silêncio e apenas assistem o espetáculo, mas isso não acontece na transmissão da final da Champions, as pessoas cantam e apoiam o time que estão torcendo até o fim, e você se sente totalmente dentro da partida”, diz estudante de farmácia, Antônio Bresolin, de 18 anos, que assistiu no cinema à final entre Liverpool e Tottenham de 2019.

Por que assistir na telona?

A final da Champions League chega mais uma vez aos cinemas da capital federal, mas por que assistir no cinema? “É um ambiente diferente, que eu nunca tinha experimentado dessa forma, assistir um jogo de futebol em um cinema e apesar de não ter sido uma grande partida eu lembro com muito carinho deste dia”, testemunha Antônio.

Além disso, o estudante de nutrição, Thiago Fonteles, de 18 anos, conta também sobre sua experiência: ”a sensação de assistir em uma tela de cinema é muito diferente de assistir em casa, e ainda recomendo assistir com seus amigos”. E fala sobre como suas expectativas foram superadas, “ver em uma tela gigante, com um som incrível, a sensação que me deu foi que eu estava dentro do estádio”.

Onde assistir?

A final entre Borussia Dortmund e Real Madrid tem data marcada para o dia 1º de junho, em Londres, no Estádio de Wembley, às 16h (horário de Brasília). O preço do ingresso para a transmissão nas telonas está a partir de R$ 44,79 (meia) no Cinemark (Boulevard Shopping) e a partir de R$ 38,39 (meia) no Kinoplex (Park Shopping).

Caminho para a final

Na fase de grupos, o Real Madrid passou em primeiro colocado após vencer todos os jogos contra Napoli, Braga e Union Berlin. A situação começou a complicar nas oitavas, onde passou do Leipzig pelo placar magro de 2 a 1 no agregado, nas quartas enfrentou o postulante direto ao título Manchester City e passou nos pênaltis com um 4 a 4 no agregado. O time merengue pode ser campeão da Liga dos Campeões de forma invicta.

O BVB conquistou a primeira colocação do grupo da morte desta edição, enfrentou PSG, Milan e Newcastle. Com o agregado de 3 a 1, superou sem sustos o PSV, clube tradicional holandês, nas oitavas. Tudo foi diferente na fase posterior, ao perder fora de casa do Atlético de Madrid, o time alemão se viu com a obrigação de buscar o resultado da partida dentro de casa, e conseguiu, um 4 a 2 heróico para a alegria da muralha amarela, 5 a 4 no agregado.

Semifinais

Na partida de ida da semifinal, Bayern e Real Madrid ficaram no empate por 2 a 2, em Munique, e com uma virada histórica em Madrid, os merengues se classificaram por 4 a 3 no agregado. Já em Dortmund, o Borussia Dortmund levou a melhor contra o Paris Saint-Germain, por 1 a 0, na volta as equipes se enfrentaram em Paris e novamente os aurinegros venceram, com o mesmo placar.