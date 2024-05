Dorival Jr explica lista de convocados com apenas três que atuam no Brasil

EDER TRASKINI, LUCAS MUSETTI PERAZOLLI E IGOR SIQUEIRA

(UOL/FOLHAPRESS)

Dorival Jr anunciou a convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira (10) e falou sobre a lista ter apenas três jogadores que atuam no futebol brasileiro: Bento, Guilherme Arana e Endrick.



“Uma decisão puramente técnica com todos os nomes. Procuramos avaliar e analisar todos os atletas em atividade. Volto a dizer que não importa idade, clube, qualquer outra situação que não seja o momento de cada atleta e sua condição, a entrega que pode apresentar. Processo de avaliação é difícil. Não estar nesse momento não quer dizer nada. Teremos dois amistosos iniciais, se tivermos necessidade de alterar, pela área técnica ou médica, faremos para a Copa América”, disse o técnico.



Protagonismo dividido. “Nós precisamos de protagonistas, não um único protagonista. A divisão de responsabilidade vai fazer nosso time crescer, melhorar, encorpar. Importante ter jogadores desse nível, depois se Deus quiser contando com Neymar. Por enquanto, temos que fazer aflorar responsabilidades de cada um”



Evanilson e ausência de Richarlison. “Pouco atuou no país, mas vem chamando a atenção ultimamente. Tem entendimento muito claro da função que executa. Tanto sai para poder ser um homem que complemente um dois à frente da área, como infiltra muito bem quando atacamos pelos lados.

Richarlison teve uma lesão na panturrilha, não oficializada pelo clube, mas fizemos contato com o atleta e ele nos comunicou”



Casemiro fora. “Casemiro merece reconhecimento de todos nós. Conversei com ele em Manchester há três meses e falei do momento dele e de sua equipe. Não significa que está descartado, ele sabe o que penso dele e neste sábado (11) farei um contato com ele colocando o que pode vir a acontecer futuramente. Ele merece consideração, carinho, respeito, e que acreditamos num atleta desse nível”

Neymar ainda pode entrar na lista? Não, imediatamente não. Não o teremos nesse momento. Alterações podem ocorrer, temos dois amistosos e pensamos no mesmo grupo para a Copa América, mas não necessariamente. Podemos ter alterações técnicas, físicas, médicas. Espero que os que não estejam aqui agora continuem se preparando. Competições est acabando nesse intervalo entre apresentação e primeiros jogos. Convocações de repente acontecerão e todos precisam estar preparados





CONFIRA A ÍNTEGRA DA ENTREVISTA DE DORIVAL JR



“Fizemos muitas viagens, primeiro cobrindo todas as equipes brasileiras nas três primeiras rodadas. Continuamos observando todos os atletas no nosso trabalho diário. Viagens fora do país com duplas se posicionando em vários pontos da Europa, principalmente em países que não havíamos visitado, clubes que não passamos. Trabalho fundamental e decisivo para nos ajudar na definição do grupo que estará representando nos dois amistosos e depois na Copa América. Um trabalho árduo de todos nós. Estamos nesses cinco meses totalmente focados e voltados a observar ao máximo para tomar decisões assertivas. E que continuemos sentindo no povo brasileiro esse sentimento de respeito, de vibração, ao resgate do nosso futebol”.

Vini Jr e protagonismo

“Que todos estejam integrados e desenvolvendo seu melhor, fazendo com que divisões de responsabilidades diminuam a obrigação de protagonismo. Vai acontecer de maneira normal desde que estejamos preparados, nos representem chamando mais a responsabilidade para cada um, complementando o processo e vivenciando momentos como o do Vinicius”.

Convocação pelo futuro ou presente

“É o momento. Competição importantíssima para todos nós. Não posso pensar além da Copa América. Todos focados no objetivo claro de todos nós. Vamos fazer uma competição por etapas. Tentar ser a melhor equipe possível na primeira fase. Desafio grande, teremos tempo de trabalho para melhorar o que apresentamos nos dois amistosos iniciais. Questão de tempo, paciência, repetição de trabalhos para alcançarmos o melhor sempre”.

“É um fato natural, mas não quer dizer que neste sábado (11) não tenhamos essa função. Avaliar o momento, e dentro do momento, entendemos que essa é a formação que buscamos para a competição. Que façamos um grande campeonato pela qualidade dos jogadores. Vamos observar se o encaixe continua, se melhoramos e seria fundamental para ganharmos a competição”.

Evanilson



“Jogador muito interessante e, se repetir aqui o que realiza no clube, será grande surpresa. Chama a atenção de grandes clubes europeus e nos impressionou nas avaliações em todo o processo. Já comentamos na primeira convocação e agora, em função também de uma lesão na manhã desta sexta-feira (10) com o Richarlison, ele passa a ser um jogador que contamos, acreditamos que pode encontrar seu melhor”.

Militão e Thiago Silva



“Militão tem todo cuidado no clube. Está à disposição há 40 dias e sendo inserido aos poucos. Temos um tempo relativo até a estreia e possibilidade real de recuperação total se é que não aconteceu. Sua equipe joga fases importantíssimas e é natural o treinador não alterar a equipe em função de sua recuperação. Grande atleta, foi meu atleta no São Paulo. Tenho conhecimento grande dele, da sua capacidade, e tenho certeza que chegará muito bem no momento importante da competição”.

“Falei com o Thiago há 10 ou 15 dias, tem um histórico grande aqui e merece respeito. A não convocação é pelo que acreditamos nesse instante”.

Desafios

“Teremos uma competição que demanda longo tempo juntos. A equipe vai ter condição de adquirir tudo aquilo que imaginamos que pode acontecer. Que essa resposta aconteça em campo. Trabalho vai ser intenso em busca de equilíbrio da equipe, a melhor performance possível. Se aproxima muito da Copa pelo período juntos e que estejamos na última partida. É nossa confiança, acreditamos e grupo está montado para isso”.

Resultado x formação de um time



“Seria utopia falar que não existe preocupação com resultados. No futebol brasileiro não tem cabimento. Temos compromisso que nos leva a pensar na frente, mas estaremos abrindo uma competição que é importante para qualquer seleção sul-americana. Que nos dará ideia mais clara do momento que estejamos vivendo. Enfrentando adversários muito qualificados e em processo de crescimento. Um futebol que já não mais representa o que foi há três anos, com três seleções com supremacia.

Campeonato difícil e muito respeitado. É mais que preparação para competição ainda mais forte.

Amistosos como tivemos e uma competição desse nível fortalecem ainda mais e que uma equipe próxima do acerto se encontre demonstrando as melhores condições. Faremos de tudo para estar no jogo final dessa competição”.

mportância da Copa América



“Competição importante, que nos dará proximidade da Copa e será referencial. Tem obrigação de dar o seu melhor em entrega e comprometimento. É o que estamos buscando na seleção nesses quase cinco meses. Fui apenas uma vez na minha casa em Florianópolis. Estamos debruçados totalmente na seleção brasileira e será assim até a estreia na Copa. É o objetivo que nós queremos. Foi um prazer voltar dos amistosos fora e sentir na face do torcedor brasileiro, no aeroporto, padaria, bares, a satisfação, prazer de viver novamente a vida da seleção. É o resgate que queremos de todos, que todos participem desse processo de recuperação. A nossa seleção é pentacampeã e tem obrigação e responsabilidade grandes. Mais de 200 milhões vão parar para assistir a seleção e temos que passar dignidade ao torcedor, resgatar, passar confiança e ter prazer em vivenciar a seleção”.

Jogadores estreantes na competição



“Eu acredito que mesmo que tenhamos jogadores jovens, a grande maioria joga em altíssimo nível, em competições importantíssimas. Muito conhecimento mesmo com pouca idade, vasta experiência em campeonatos dificílimos, com competição acirrada e em busca do topo das colocações. É uma seleção jovem? Discuto isso. Está equilibrada em todos os setores e pode dar resposta positiva. Só vai alcançar amadurecimento atuando, treinando. Acima de tudo com conteúdo, assumindo responsabilidades. Se cada um chamar um pouco mais a responsabilidade para não deixarmos em cima de um ou outro é tudo que queremos. Time compacto, forte, combativo, agressivo. Não podemos voltar atrás, independentemente dos nomes em campo. Temos que honrar o nome da seleção em cada partida que estejamos. O futebol brasileiro tem muito a nos mostrar. E espero que a seleção apresente a verdadeira cara de todos nós”.

Endrick



“Que vá conhecer a Disney, não tenho dúvida. Mas que vá principalmente focado no espírito e objetivo que temos. É um processo natural como o Abel disse, convivendo com o atleta todos os dias. É natural que tenha motivos para colocar, a evolução acontece, jogador muda muito em três meses, imagina em um ano. Foi protagonista de uma grande conquista do seu clube, entrou bem nos amistosos e ainda pode melhorar muito. Que se sinta cada vez mais confortável. Experiência só vai acontecer com partidas e treinamentos em repetição. A equipe apresentou coisas boas, mas pode se encontrar ainda mais”.

Volta de líderes



“Liderança é muito importante. Fizemos outras lideranças surgirem na primeira convocação. A presença e postura do Danilo, que não o tinha, por exemplo. Quantas convocações e representatividade no novo grupo foi muito importante. Paquetá, Guimarães, enfim. Ambiente criado no primeiro grupo que viajou chamou a atenção. Nos enche de orgulho ver todos lutando e trabalhando por um único objetivo. Com ambições e sem vaidade. Aqueles que foram deixaram ótimo recado e podem voltar a qualquer momento. Fabricio Bruno não foi convocado na primeira, foi na segunda e atuou nas duas partidas. Não tem uma regra única e clara. O que vermos no momento vai definir um ou outro nome. Avaliamos pelo menos uns 60, todos foram muito bem avaliados. Podemos acertar ou errar na concepção de um e outro, não vamos agradar a todos e nem quero isso, mas queremos uma seleção convicta para fazer a melhor Copa América possível. E a Copa América já começa nos dois amistosos anteriores. Que surja o melhor de cada um e ganharíamos muito coletivamente. Organizada, a seleção brasileira ganha muito”.

Vini – plano preventivo para a “perseguição”



“Isso é natural de qualquer atleta, saber se defender dentro do campo. Será caçado? Acredito que sim. Mas tem capacidade suficiente para encontrar caminhos que poucos encontram e isso tem feito a diferença nos últimos anos. O futebol do Vini está ainda mais vistoso e objetivo. Que continue rendendo o que rende no clube. Que não joguemos responsabilidade excessiva. Que todos participem para que o Vini seja decisivo como é no clube”.

Lesão do André e futebol europeu à frente?



“Dos oito, tivemos duas lesões sérias. Relação diminui. Seriam cinco homens ali. E três dos que não foram agora. Não podemos esquecer da convocação com 26 anteriormente e 14 lesionados. Não deixaram de disputar vaga. Deram resposta importante, os que atuaram e os que não atuaram. Com essa resposta, observamos os que já estavam anteriormente. É mudança gradativa. Queremos os melhores reunidos. Muitos se recuperaram e foram convocados. Não desanimem, não é definitivo. Temos ótimos jogadores dentro e fora do país que não foram chamados. Não é fácil. Procurei jogadores que façam mais funções, jogaremos a cada três dias e podemos precisar de funções diversas diante do desgaste”