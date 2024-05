Mbappé anuncia saída do PSG ao final da temporada

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

O atacante Mbappé anunciou nesta sexta-feira (10) que deixará o PSG ao final desta temporada. O francês tem contrato até o junho de 2024 e optou por não renovar o vínculo.



“Quero anunciar para vocês que este é o meu último ano no PSG. Não vou renovar [meus contrato] e a aventura se encerrará nos próximos dias. Farei meu último jogo no Parque dos Príncipes no domingo”, escreveu o jogador no X, antigo Twitter.



“São muitas emoções. Muitos anos em que tive a chance e a honra de fazer parte do maior clube da França, um dos melhores do mundo, que me permitiu chegar aqui e ter a chance de crescer por estar ao lado de alguns dos melhores da história, grandes campeões. Conheci muitas pessoas, cresci como homem também, com todas as glórias e erros que cometi”, complementou.



O QUE ACONTECEU



Mbappé fará seu último jogo no Parque dos Príncipes neste domingo (12), contra o Touluse, pelo Campeonato Francês. O PSG ainda tem mais três compromissos até o fim da temporada, todos fora de casa.



O anúncio acontece após a eliminação na Liga dos Campeões e título francês. O time caiu para o Borussia Dortmund na última terça-feira (7) pelas semifinais.



Mbappé tem 306 jogos pelo PSG, 255 gols e 14 títulos. O atacante francês chegou ao clube em 2017.



O atacante é especulado no Real Madrid, mas não anunciou seu próximo clube. Mbappé se limitou a agradecer ao clube e companheiros de time pela convivência.