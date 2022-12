Fifa investiga chef turco que entrou no gramado após a final da Copa do Mundo

Em algumas imagens ele aparece segurando e beijando o troféu da Copa do Mundo – embora o protocolo da Fifa

A Fifa abriu uma investigação para determinar como o famoso chef turco Salt Bae entrou no gramado depois da final da Copa do Mundo no domingo passado e fez diversas fotos com os jogadores, incluindo algumas em que segurava o troféu.

Nusret Gokçe, conhecido como Salt Bae, é dono de uma rede de restaurantes de luxo. Após a vitória da Argentina na final contra a França, ele fez algumas fotos no gramado com Lionel Messi, Angel Di Maria e outros campeões do mundo.

Em algumas imagens ele aparece segurando e beijando o troféu da Copa do Mundo – embora o protocolo da Fifa determine que apenas os campeões do mundo e os chefes de Estado estão autorizados a tocar na taça. Em outras fotografias, o chef tenta abraçar Messi – que demonstra irritação – ou morder a medalha de outro atleta.

“Depois de analisar a questão, a Fifa está investigando como os indivíduos conseguiram obter acesso sem autorização ao gramado, após a cerimônia de encerramento, no estádio Lusail em 18 de dezembro. Medidas apropriadas serão tomadas internamente”, disse um porta-voz da entidade ao canal BBC.

Salt Bae, 39 anos, tem restaurantes em Beverly Hills, Londres e no Catar, entre outras cidades. Com frequência é fotografado com celebridades. Alguns vídeos, nos quais aparece cortando e temperando carnes – em alguns casos com bifes folhado a ouro – foram amplamente divulgados na internet.

© Agence France-Presse