Fifa comete gafe nas redes sociais e troca bandeira do Equador

A entidade escreveu os participantes do grupo A e colocou cada bandeira, mas acabou trocando a do Equador pela da Colômbia

Entidade máxima do futebol mundial e organizadora do Mundial, a Fifa cometeu uma gafe na manhã deste domingo (20) ao confundir a bandeira do Equador com a da Colômbia, que sequer se classificou para a competição.

Nas redes sociais, a Fifa divulgou um vídeo onde o Grupo A da competição, preenchido por Qatar, Equador, Senegal e Holanda, é apresentado. Ao longo dele, tudo certo, mas na legenda é que veio o erro.

“Grupo A! Fique empolgado. Prepare-se… Sua jornada pela Copa do Mundo começa hoje”, escreveu a entidade, que colocou a bandeira dos participantes do grupo na legenda, trocando a do Equador pela Colômbia.

As bandeiras dos dois países sul-americanos, é claro, têm suas semelhanças. As faixas horizontais em amarelo, azul e vermelho têm a mesma ordem e tamanho. Entretanto, há um detalhe que diferencia ambas. No centro da representação do Equador há o brasão de armas do país, que simboliza a história e os elementos de sua paisagem natural.

Nos comentários, os fãs de futebol não perdoaram. “A Colômbia conseguiu se classificar para a Copa do Mundo”, escreveu uma pessoa. “O desrespeito com o Equador…”, apontou outro.

Seja como for, quem estreia na Copa do Mundo hoje é o Equador. Às 13h (de Brasília), a seleção sul-americana enfrenta o Qatar, no estádio Al Bayt, na partida que abre o Mundial de 2022.