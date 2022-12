Fifa coloca Brasil nas quartas antes do fim do jogo

O duelo de quartas de final ocorrerá na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan

Victoria Damasceno

A Fifa colocou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, contra a Croácia, antes mesmo do final do jogo contra a Coreia do Sul, na tarde desta segunda-feira (5), no estádio 974, em Doha.

Faltavam cerca de 20 minutos para o final do confronto quando a Folha identificou que a entidade anunciou que o credenciamento para jornalistas para a próxima partida se abriria em uma hora.

O duelo de quartas de final ocorrerá na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan.

Alguns minutos depois, a Fifa deixou o adversário da Croácia como “a definir”. Só após o apito final, com o triunfo verde-amarelo por 4 a 1, voltou a aparecer o nome do Brasil.

Os croatas se classificaram com vitória sobre o Japão na disputa por pênaltis. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os europeus triunfaram por 3 a 1 nas cobranças.