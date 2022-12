Fifa anuncia Mundial de Clubes de 32 equipes a partir de 2025

O presidente da Fifa acrescentou que o Marrocos organizará a edição de 2023. O país já organizou o torneio em 2013 e 2014

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta sexta-feira em coletiva de imprensa que o Mundial de Clubes será disputado com 32 equipes e de quatro em quatro anos a partir de 2025, adiantando que a edição de 2023, com o atual formato, será realizada em fevereiro, no Marrocos.

“Há alguns anos havíamos tomado uma decisão sobre esta competição, mas ela não foi realizada devido à pandemia, deixando sua vaga para a Copa América e a Eurocopa (em 2021). Será no verão (do hemisfério norte) de 2025 com as 32 melhores equipes do mundo e terá tanto sucesso quanto a atual Copa do Mundo”, explicou Infantino.

Infantino compareceu ao palco principal do centro de imprensa da Copa do Mundo no Catar para explicar as decisões do conselho da Fifa e fazer um balanço da competição, dois dias antes da final entre Argentina e França.

“O novo Mundial de Clubes será disputado pelas melhores equipes do mundo, tenho certeza. Os detalhes precisam ser elaborados, inclusive sobre o país que vai organizá-lo”, afirmou o dirigente ítalo-suíço.

Em 2019, a Fifa planejava organizar a primeira edição de um Mundial de Clubes aumentado para 24 países na China em 2021, mas concordou em não realizá-lo para deixar as datas das competições da Uefa e Conmebol, adiadas em 2020 devido à pandemia.

O presidente da Fifa acrescentou que o Marrocos organizará a edição de 2023. O país do norte da África, surpresa da Copa do Mundo ao chegar às semifinais, já organizou o torneio em 2013 e 2014.

A última edição do torneio foi em fevereiro deste ano, nos Emirados Árabes Unidos, com o Chelsea erguendo o troféu.

Com o formato habitual, o Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões, estará no Marrocos como representante europeu, ao lado dos campeões das outras cinco confederações da Fifa: Flamengo, Al Hilal (Arábia Saudita), Seattle Sounders (Estados Unidos) e Auckland City (Nova Zelândia). O campeão do Marrocos também participará.

O gigante da capital espanhola já conquistou o Mundial de Clubes no Marrocos, em 2014.

