Fifa anuncia finalistas do prêmio The Best; Neymar é o único brasileiro

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estão na disputa. A lista também conta com o ítalo-brasileiro Jorginho, meia que joga no Chelsea

SÃO PAULO, SP

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (22) os 11 finalistas do prêmio The Best, que coroa o melhor jogador da temporada. O único brasileiro é o atacante Neymar, camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estão na disputa.



A lista também conta com o ítalo-brasileiro Jorginho, meia que joga no Chelsea. O atacante polonês Robert Lewandowski, atual vencedor do prêmio, é outro finalista. A Fifa também divulgou os finalistas ao prêmio de melhor goleiro. Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, está na lista. Ele concorre com Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy, Manuel Neuer e Kasper Schmeichel.



Já o prêmio ao melhor técnico do ano será disputado por Antonio Conte (Inter de Milão/Tottenham), Hansi Flick (Bayern), Pep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Itália), Lionel Scaloni (Argentina), Diego Simeone (Atlético de Madri) e Thomas Tuchel (Chelsea).



As finalistas ao prêmio de melhor jogadora são Stina Blackstenius (Hacken), Aitana Bonmatí (Barcelona), Lucy Bronze (Manchester City), Magdalena Eriksson (Chelsea), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Pernille Harder (Chelsea), Jennifer Hermoso (Barcelona), Ji Soyun (Chelsea), Sam Kerr (Chelsea), Vivianne Miedema (Arsenal), Alexia Putellas (Barcelona), Christine Sinclair (Portland Thorns) e Ellen White (Manchester City). Nenhuma brasileira foi indicada.



A Fifa divulgará no início de janeiro os três finalistas de cada categoria. Os vencedores serão revelados em uma cerimônia online no dia 17 de janeiro.



Confira a lista completa dos indicados a melhor jogador:



Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (PSG)

Neymar (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)