Felipe Anderson ‘perdeu dinheiro’ ao transferir-se para o Palmeiras, diz diretor da Lazio

O diretor esportivo da Lazio, Angelo Fabiani, se manifestou sobre o acerto de Felipe Anderson com o Palmeiras nesta quarta-feira. Fabiani lamentou que o brasileiro não tenha aceitado a renovação com o clube italiano e revelou detalhes sobre a negociação. O dirigente afirmou que o meia “perdeu dinheiro”.

“Ele foi para o Palmeiras e perdeu dinheiro em relação ao que a Lazio lhe ofereceu. Oferecemos cinco anos e um salário significativo, o segundo ou terceiro mais alto do elenco. Mas ele optou por colocar a vida no centro e não o dinheiro”, disse Fabiani, em entrevista coletiva.

Foram oito anos em que Felipe Anderson atuou com a camisa da Lazio. O atacante de 31 anos deixou o Brasil na metade de 2013, com destino ao clube italiano. Após passagens por West Ham e Porto, o meia voltou à equipe de Roma. Segundo Fabiani, o motivo para deixar a Europa e retornar ao Brasil tem a ver com decisões familiares do jogador.

“Ele se comportou não apenas como homem, mas com dignidade, profissionalismo e seriedade. Fizemos de tudo para mantê-lo. Mas quando você se depara com escolhas emocionais… ele optou por colocar a vida no centro do projeto e não o dinheiro. Ele e sua família são pessoas dignas. Ele é o filho que todos gostariam”, comentou o diretor da Lazio.

Felipe Anderson tinha boa perspectiva na Europa. Além da Lazio, a Juventus tinha interesse no jogador. Desde janeiro, a equipe de Turim estava em contato com o estafe do brasileiro. A ideia, porém, era fechar somente no final da temporada europeia, no meio do ano. O Palmeiras conseguiu “atravessar” a negociação e assinou com o meia até 31 de dezembro de 2026.

A chegada de Felipe Anderson está prevista para junho, com o contrato passando a valer a partir de 1º de julho. Até lá, é possível que ele não faça menções ao Palmeiras nas redes sociais, para preservar a relação com o atual clube, pelo qual tem mais de 300 jogos. Formado na base do Santos, Felipe Anderson foi campeão da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Com o Brasil, o atleta foi campeão dos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Na equipe de Abel Ferreira, é possível esperar que ele atue em quase todas as funções do ataque, inclusive até formar uma dupla com Flaco López, no lugar de Endrick, que deixará o clube em junho. Nesse caso, a principal diferença não seria exatamente na tática do time, mas nas características individuais do jovem em relação ao novo reforço.