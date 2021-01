Felipão reforça indefinição sobre permanência e preocupa direção do Cruzeiro

PUBLICIDADE

Guilherme Piu

Belo Horizonte, MG

Com a temporada iniciada em 2020 perto do fim, o Cruzeiro dará início ao planejamento para a sequência das competições em breve. A diretoria celeste aguardava a chegada do novo diretor de futebol, André Mazzuco, para tratar sobre o tema.

Logo em sua primeira missão, o dirigente recém-contratado precisará resolver o que está se tornando um importante imbróglio: a permanência de Luiz Felipe Scolari no clube. O técnico Felipão ainda não garante que fica no Cruzeiro para o restante de 2021.

O treinador se mostra insatisfeito com as promessas que não foram cumpridas pela diretoria e a falta de garantias, principalmente salariais, ao grupo de jogadores e comissão técnica.

Segundo apurou a reportagem, a diretoria do Cruzeiro mostra preocupação com essa indefinição, confirmada pelo próprio treinador em entrevista coletiva após a vitória suada por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa nesta sexta-feira (8), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Felipão se reunirá com Mazzuco e colocará as cartas na mesa para o novo diretor de futebol, que precisará dar fortes garantias de que cumprirá compromissos para convencer o comandante a seguir na Toca da Raposa após o encerramento da atual temporada.

“Primeiro tenho que encontrar com o [André] Mazzuco, sentar e definir algumas situações que estou vivendo no Cruzeiro, situações que ele, como diretor de futebol, terá que dar uma segurança muito maior, e uma série de perguntas que a gente vai fazer a ele”, disse o treinador.

O Cruzeiro está em situação financeira muito complicada e, na sexta, passou a acumular três folhas e meia de salários atrasados. Não foram quitados parte de outubro, novembro e dezembro. Além de atletas e comissão técnica, o clube também está em débito com funcionários administrativos.

Na conversa entre Felipão e Mazzuco, que certamente será de conhecimento da presidência do clube, outros detalhes serão questionados pelo treinador. “Colocar uma série de nomes para contratações, três, quatro, cinco nomes para o ano que vem (temporada de 2021), como vamos fazer uma pré-temporada, e ouvir dele o que ele tem para dizer. Depois, vamos, aos poucos, adaptando, conversando, até o fim do campeonato para ver o que vai acontecer”, disse o treinador, sem cravar sua permanência após fevereiro.

Recentemente, o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse ao UOL Esporte que Felipão tinha uma “gorda multa rescisória”, e que o valor foi combinado entre as partes. “Temos confidencialidade, não posso revelar (valor da multa). Às vezes, partes até acabam falando, mas eu não posso falar. O que posso dizer é que a multa é elevada, e a pedido das duas partes” disse.

A reportagem apurou que essa multa está na casa dos R$ 10 milhões. O contrato assinado entre Felipão e Cruzeiro garante premiação por acesso à Série A e outros bônus, inclusive aumento salarial progressivo por temporada.

As informações são da Folhapress