Felipão aponta erros no Grêmio e vai buscar correção até quarta contra o Cuiabá

O trabalho do experiente treinador precisará ser intenso pois a equipe é apenas a 18ª colocada no Brasileirão

Luiz Felipe Scolari apontou uma série de erros apresentados no time do Grêmio na derrota, por 2 a 1, diante do Sport, domingo, em Porto Alegre, e espera corrigi-los até quarta-feira, às 20h30, quando o time volta a se apresentar na Arena, diante do Cuiabá. O trabalho do experiente treinador precisará ser intenso, pois a equipe é apenas a 18ª colocada no Brasileirão, com 22 pontos.

“Não criamos, não tivemos infiltrações, não tivemos trocas de posicionamentos e isso facilitou um pouco o trabalho do Sport. Tivemos oportunidades pelos lados do campo, tanto que fizemos uma série de cruzamentos. Mais que em outros jogos. A gente trabalha no sentido de melhorar a equipe. Melhoramos em alguns aspectos, em outros pioramos. Tivemos descuidos nos dois gols. Situações que são trabalhadas, mas sofremos”, analisou Felipão, que enumerou cobranças para o seu elenco.

“No primeiro tempo, eles chutaram uma bola, de falta. Aquela falta já deu uma demonstração de como teríamos que correr em direção ao goleiro no rebote, que não fizemos no gol do Sport. Depois, quando estava 1 a 0, 2 a 0, cedemos muito porque tínhamos que tentar fazer o gol, tentar o empate. Aí cedemos o meio e intermediária. Corremos o risco. Tentamos aprofundar os dois laterais e deixar no mano a mano os zagueiros. A situação pedia isso. Mas, em uma situação normal, a gente não vai cometer esse erro ou não vai se expor dessa forma”, continuou o técnico

Apesar da forte cobrança, Felipão reconheceu que a equipe tem buscado acertar dentro de campo e não concordou com as vaias recebidas após a derrota. “Não se muda 10 jogadores, eles estão trabalhando com muita vontade, com muita dedicação. Temos que acreditar e trabalhar. Se a gente não acreditar, não adianta nada”, afirmou. “Não temos uma fórmula mágica, temos que melhorar nosso ambiente, nosso trabalho. Os jogadores estão tentando, estão fazendo, estão se dedicando.”

Estadão Conteúdo