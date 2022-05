Federação de Futebol dos EUA anuncia pagamento igual para seleções feminina e masculina

A Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou acordo histórico que equipara as premiações concedidas às seleções masculina e feminina

A Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF) anunciou nesta quarta-feira (18) um acordo “histórico” com as associações de atletas que formaliza a igualdade salarial entre as seleções nacionais feminina e masculina.

A US Soccer é a primeira federação que equipara as premiações da Copa do Mundo concedida às seleções masculina e feminina.

“Este é um momento verdadeiramente histórico. Estes acordos mudaram o esporte para sempre aqui nos Estados Unidos e têm o potencial de mudar o esporte em todo mundo”, afirmou a presidente da federação, Cindy Parlow Cone.

Em fevereiro, a seleção nacional feminina americana obteve um pagamento de US$ 24 milhões e a promessa de isonomia salarial em um novo acordo coletivo com a USSF.

A questão do dinheiro de premiação da Copa do Mundo foi uma parte importante da demanda apresentada pela seleção feminina em 2019, que acusou a USSF de “se negar obstinadamente” a pagar as duas equipes de maneira igual.

Os termos do acordo incluem uma “compensação idêntica para todas as competições, incluindo a Copa do Mundo da Fifa, e adoção do mesmo mecanismo de distribuição de receitas comerciais para as duas equipes”, afirmou a USSF.

As conquistas do acordo coletivo “são um testemunho dos esforços incríveis das jogadoras da WNT (seleção americana feminina de futebol) dentro e fora de campo”, afirmou a capitã da equipe, Becky Sauerbrunn.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela disse ainda esperar que o acordo “sirva igualmente como base para a continuidade do crescimento do futebol feminino tanto nos Estados Unidos como no exterior”.

A seleção feminina americana conquistou quatro vezes a Copa do Mundo e quatro medalhas de ouro olímpicas.

AFP