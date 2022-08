Fechando os jogos de ida das quartas da Libertadores, Athletico recebe o Estudiantes

Quem passar desse confronto pega Atlético Mineiro ou Palmeiras, que empataram em 2×2 no primeiro jogo, realizado ontem

Na noite desta quinta-feira (4), o Athletico Paranaense vai receber o Estudiantes em sua casa, na Arena da Baixada, a partir das 21h30. A partida fecha a rodada de jogos de ida das quartas de final da Libertadores, e será transmitido pela ESPN.

O jogo de volta está marcado para a próxima quinta (11), no mesmo horário, mas na Argentina. Quem passar desse confronto pega Atlético Mineiro ou Palmeiras, que empataram em 2×2 no primeiro jogo. Em caso de dois resultados iguais, o classificado é decidido nos pênaltis.

Athletico Paranaense

A equipe vive um bom momento no ano. Após a vitória contra o São Paulo na última rodada, retornou ao G4 do Brasileirão. Vivo também na Copa do Brasil, empatou em 0x0 com o Flamengo fora de casa, no Maracanã. Em casa, a equipe comandada por Felipão está invicto há 14 jogos, com 11 vitórias e três empates.

O Furacão poupou alguns jogadores no torneio nacional, que retornam para o jogo de hoje. Pablo, recuperado de dores na coxa, também estará à disposição. Kawan, Julimar, reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino estão no DM.

Estudiantes

Do outro lado, a equipe argentina tem apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos, vem sofrendo com eliminações e ocupa a parte de baixo do torneio nacional.

Para o jogo de hoje, o técnico Ricardo Zielinski poderác ontar com as duas novas contratações do Estudiantes para a Libertadores: o zagueiro Nehuén Paz, vindo da Universidad Católica, e o atacante Mauro Méndez, do Montevidéu Wanderers. Entretanto, terá como baixa Fabián Nogueira, Leandro Díaz e Gustavo Del Prete. O atacante Boselli se recuperou de uma pesão e poderá voltar ao time.

Ficha técnica

Athletico x Estudiantes

Arena da Baixada, Curitiba-PR – 04/08/2022, às 21h30 – jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Quatro árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Árbitro de vídeo (VAR): Julio Bascuñan (CHI)