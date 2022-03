Faz o Pix! Ceilândia bate o Avaí e chega a terceira fase da Copa do Brasil

Com a vaga, o Gato Preto embolsou R$ 1 milhão e 900 mil, que soma aos R$ 1 milhão 370 mil pela primeira e segunda fases

Devido a forte chuva que caiu em Florianópolis durante toda a noite, a partida na Ressacada foi iniciada com uma hora de atraso e não faltou emoção ao longo dos 90 minutos. Com um gol no finalzinho, o Ceilândia conseguiu a classificação histórica ao ganhar do Avaí por 2 a 1.

Crystian abriu o placar para o time visitante aos 19 minutos do primeiro tempo e Morato deixou tudo igual dois minutos depois. O time candango sofreu na etapa final, mas Gabriel Vidal entrou para a história ao marcar um bonito gol aos 44 minutos.

A partida foi bastante tensa dentro de campo. Ainda no primeiro tempo, Bruno Silva e Igor Ribeiro foram expulsos por se desentenderem. Já no final do jogo, Morato agrediu um adversário e deixou o Avaí com apenas nove jogadores.

Com a vaga na terceira fase, o Ceilândia embolsou R$ 1 milhão e 900 mil em premiação na Copa do Brasil. A equipe já havia faturado R$ 1 milhão 370 mil pela primeira e segunda fases. Após o jogo, dirigentes da equipe do Distrito Federal cruzaram o gramado encharcado de joelhos.

O adversário do Ceilândia na terceira fase da Copa do Brasil será decidido por sorteio. Diferente das duas primeiras fases, os jogos são realizados com ida e volta.