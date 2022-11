“Faltaram dois jogadores”, diz campeão da Copa de 94 sobre a lista de Tite

A Seleção Brasileira estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h. Na primeira fase enfrenta ainda as seleções da Suíça e de Camarões

Faltando dois dias para a Copa do Mundo e seis para a estreia do Brasil, Romário, atacante campeão em 1994, criticou a convocação do técnico Tite, que comanda a Seleção Brasileira em busca do hexa.

Fundamental na conquista do tetra, o baixinho disse que ficaram faltando dois nomes na lista do técnico: Gabigol, do Flamengo, e Dudu, do Palmeiras. A declaração foi dada em entrevista ao canal ESPN. O atleta rubro-negro foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores deste ano, enquanto o palmeirense foi um dos destaques do Porco.

Romário também elencou as seleções que podem atrapalhar o Brasil em busca do hexa: “”França, Alemanha e Argentina, na minha opinião, serão os adversários que o Brasil encontrará pela frente, os mais difíceis. Se encontrar”.

A Seleção Brasileira estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h. Na primeira fase enfrenta ainda as seleções da Suíça e de Camarões.