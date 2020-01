Fã divulga foto tirada com Kobe Bryant horas antes do astro sofrer acidente fatal

PUBLICIDADE 

O astro do basquete mundial Kobe Bryant morreu no último domingo (26), vítima de um acidente de helicóptero na Califórnia, Estados Unidos. Horas antes, ainda no sábado (25), o jovem Brady Smigiel fez um registro que mal imaginava que ficaria marcado para sempre.

O garoto encontrou Bryant na academia Mamba Sports e tirou uma selfie com o astro. Bryant estava ali para treinar a equipe da filha Gianna, a Lady Mambas, que estava competindo na Mamba Cup. Brady também iria jogar a Mamba Cup, defendendo o Team Edge.

A foto de Brady com Bryant ficou desfocada, e, então, o astro prometeu ao jovem: “Vamos tirar uma foto melhor amanhã”.

No entanto, horas depois, o helicóptero que transportava Kobe Bryant, a filha Gianna e mais sete pessoas, veio a cair no domingo (26), vitimando um dos maiores nomes do basquete de todos os tempos.

Talvez seja o último registro de Bryant antes da morte. O astro partiu aos 41 anos, deixando esposa e duas filhas.