Ex-técnico do Corinthians, Passarella sofre com doença neurodegenerativa

Renan Liskai

São Paulo, SP

Sem comandar uma equipe há 15 anos, Daniel Passarella vem, progressivamente, sofrendo com uma doença neurodegenerativa. Segundo informa o jornal Olé, da Argentina, o treinador, de 69 anos, tem passado por um processo de deterioração cognitiva, que tem feito com que perca a memória.

Os sintomas têm sido crescentes ao longo dos últimos anos, inspirando ainda mais cuidados ao ex-treinador, que já passou pelo Corinthians. Para evitar que Passarella se perca, pessoas próximas relatam acompanhar o argentino em todas as suas saídas de casa e os passeios têm se limitado a voltas pelo bairro onde Daniel reside na Argentina.

Recentemente, Passarella teve seu nome ligado a interesse de clubes do Oriente Médio, do futebol sul-americano e até mesmo à seleção da Bolívia. Entretanto, pessoas próximas do argentino garantiram ao ‘Olé’ que foram apenas boatos criados pela mídia, já que o técnico não tem mais condições de assumir qualquer cargo.

Ídolo e criado no River Plate como jogador, Passarella começou sua carreira como técnico no mesmo clube. Em 1994, assumiu a seleção da Argentina, onde ficou até 1998. Depois, passou pelo comando do Uruguai e voltou ao universo dos times, treinando Parma (ITA), Monterrey (MEX) e Corinthians.

O último trabalho de Passarella como técnico foi no River Plate, entre 2006 e 2007. Em 2009, o ex-zagueiro foi eleito presidente dos Millonarios e conviveu com tempos sombrios, já que era o mandatário durante o rebaixamento histórico da equipe no Campeonato Argentino, em 2011. Daniel presidiu o time até 2013 e depois deixou o mundo do futebol.