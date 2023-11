Ex-jogadora Waleska mandou cartas antes de morrer

Virna, amiga de Waleska, revelou que a ex-atleta mandou cartas para pessoas especiais antes de morrer

A ex-jogadores de vôlei Waleska Oliveira morreu no dia 21 de setembro, após cair do 17º andar do prédio em que morava com o marido, o empresário Ricardo Mendes, no centro de São Paulo-SP. Desde então, detalhes acerca da morte dela ainda não eram conhecidos.

Até agora, quando Virna Dias, amiga de Waleska, revelou que antes de tirar a própria vida, a atleta deixou quatro cartas, uma para os pais, uma para o irmão, uma para o amigo Gustavo e outra para o técnico Bernardinho e as colegas de seleção.

De acordo com a amiga, na carta, Waleska disse ter descoberto que o marido tinha um filho fora do casamento: “Ela viveu uma relação meio opressiva e não conseguiu pedir ajuda. A partir do momento que o marido pediu a separação para ela, descobriu-se que ele tinha um filho fora do casamento, e ela pirou, porque ela estava esperando ser mãe há muito tempo.”

“As pessoas precisam aprender a pedir ajuda. Eu acho que o esporte deu tanta resiliência, tanta resistência, que ela não conseguiu pedir ajuda, porque achava que iria superar”, comentou Virna.

Waleska e Ricardo eram casados há 20 anos, e segundo ele, a relalação “foi se desgastando por diversos problemas; por ela ser compulsiva por compra e ter dilapidado boa parte do dinheiro que eles conseguiram durante os anos de casados”. A atleta teria mandado uma mensagem para ele minutos antes da morte, falando sobre o relacionamento dos dois e da decisão dele de se separar.