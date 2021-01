Estudo põe Rashford como jogador com maior valor de mercado; Messi é 97°

PUBLICIDADE

Um estudo do Observatório do Futebol, por meio do Cies (Centro Internacional de Estudos do Esporte), mostrou que o atacante Marcus Rashford, do Manchester United, é o jogador com maior valor de mercado entre as principais ligas europeias, com custo estimado de R$ 1 bilhão.

Lionel Messi, astro do Barcelona que tem apenas seis meses de contrato com o clube espanhol, aparece na 97ª posição (R$ 352 milhões). Cristiano Ronaldo, da Juventus, surge apenas na 131ª colocação (R$ 306 milhões). Atual melhor do mundo, Lewandowski, do Bayern de Munique, ficou em 55° (R$ 469 milhões).

Os índices são elaborados, de acordo com o Cies, com uma série de variáveis que incluem clube, idade do jogador e tempo de contrato -quanto mais duradouro o vínculo, maior a chance de figurar nas primeiras posições.

Os brasileiros mais bem colocados no ranking são os atacantes Roberto Firmino (R$ 569 milhões, 32° lugar) e Gabriel Jesus (R$ 545 milhões, 33° lugar) -Neymar não aparece na lista dos 100 primeiros.

*

Veja o top 10 (os valores estão convertidos de euro para real):

Rashford (R$ 1 bilhão, Manchester United)

Haaland (R$ 993,5 milhões, Borussia Dortmund)

Alexander-Arnold (R$ 987 milhões, Liverpool)

Bruno Fernandes (R$ 983,5 milhões, Manchester United)

Mbappé (R$ 972,5 milhões, PSG)

Sancho (R$ 965 milhões, Borussia Dortmund)

João Félix (R$ 921 milhões, Atlético de Madri)

Davies (R$ 906 milhões, Bayern de Munique)

Sterling (R$ 891 milhões, Manchester City)

Havertz (R$ 885 milhões, Chelsea)