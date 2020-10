‘Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada’, diz Robinho

PUBLICIDADE

Transcrições de interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial mostraram que Robinho revelou ter participado do ato que levou uma jovem de origem albanesa a acusar o jogador e amigos de estupro coletivo, em Milão, na Itália. Em 2017, a Justiça italiana se baseou principalmente nessas gravações para condenar o atacante em primeira instância a nove anos de prisão. Os detalhes da sentença condenatória foram revelados pelo globoesporte.com. Robinho foi anunciado pelo Santos no último fim de semana.

De acordo com a investigação, Robinho e outros cinco amigos, incluindo Ricardo Falco, que também foi condenado, levaram a mulher ao camarim de uma boate chamada Sio Café, em Milão, e lá abusaram sexualmente dela. O caso aconteceu em 22 de janeiro de 2013, quando o atleta defendia o Milan. Os outros suspeitos deixaram a Itália ao longo da investigação, e por isso a participação deles no ato é alvo de outro processo.

No interrogatório, segundo o site, Robinho afirmou que manteve relação sexual com a vítima, mas que foi com o consentimento dela, e sem outros envolvidos. No entanto, as transcrições das gravações de conversas telefônicas entre o jogador e seu amigo Falco, publicadas pelo globoesporte.com, mostraram o contrário e indicam que eles sabiam que a vítima estava alcoolizada. As identidades dos amigos foram preservadas.

Falco: Ela se lembra da situação. Ela sabe que todos transaram com ela.

Robinho: O (NOME DE AMIGO 1) tenho certeza que gozou dentro dela.

Falco: Não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé, ela estava realmente fora de si.

Robinho: – Sim. Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu.

Robinho, atacante do Santos, condenado por estupro em 1ª instância

Além das gravações telefônicas, a polícia italiana instalou um grampo no carro de Robinho e conseguiu captar outras conversas. Para a Justiça italiana, as conversas são “auto acusatório”. As escutas exibem um diálogo entre o jogador e o músico Jairo Chagas, que tocou naquela noite na boate e avisou o atleta sobre a investigação. De acordo com o processo, ele respondeu:

Robinho: Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu.

Robinho: Olha, os caras estão na merda… Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei aquela garota. Vi (NOME DE AMIGO 2), e os outros foderam ela, eles vão ter problemas, não eu… Lembro que os caras que pegaram ela foram (NOME DE AMIGO 1) e (NOME DE AMIGO 2)…. Eram cinco em cima dela.

Depois, Jairo, que é conhecido entre os brasileiros em Milão, novamente mencionou o episódio em outra conversa com Robinho em janeiro de 2014.

Robinho: A polícia não pode dizer nada, eu direi que estava com você e depois fui para casa.

Jairo: – Mas você também transou com a mulher?

Robinho: – Não, eu tentei. (NOME DE AMIGO 1), (NOME DE AMIGO 2), (NOME DE AMIGO 3)…

Jairo: – Eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela.

Robinho: – Isso não significa transar.

Robinho e Falco foram condenados com base no artigo “609 bis” do código penal italiano, que fala do ato de violência sexual não consensual forçado por duas ou mais pessoas, obrigando alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade “física ou psíquica”.

A decisão do Tribunal de Milão ainda não é definitiva e foi alvo de contestação das defesas do jogador do Santos e de Ricardo Falco. Os advogados dos dois apresentaram recurso e ambos respondem em liberdade. Há mais duas instâncias na Itália até o trânsito em julgado da ação, isto é, até se esgotarem os recursos. O caso será apreciado em segunda instância pela corte de apelação de Milão em dezembro.

A contratação de Robinho pelo Santos gerou uma repercussão negativa nas redes sociais. Vários torcedores, e também movimentos da sociedade civil, repudiaram o retorno do atacante. Um dos patrocinadores do clube decidiu romper o contrato na última quarta-feira “em respeito às mulheres”.

O presidente do Santos, Orlando Rollo defendeu o atleta e disse que não fará julgamento até o caso ser encerrado. Ele pediu prudência e lembrou do caso envolvendo Neymar, acusado de abuso sexual pela modelo Najila Trindade, e inocentado posteriormente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo