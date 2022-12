‘Estou destruído’, lamenta Neymar

Neymar, o grande nome do Brasil, usou suas redes sociais para lamentar e dizer que é algo que ele vai demorar para superar

São paulo – SP

A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo do Qatar após perder nos pênalti para a Croácia na tarde de sexta-feira (9). Com isso, os jogadores ficaram abalados com a derrota e o sonho do hexa.

Neymar, o grande nome do Brasil, usou suas redes sociais para lamentar e dizer que é algo que ele vai demorar para superar.

“Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10 minutos e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muito tempo, infelizmente”, iniciou seu texto. E continuou:

“Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o Brasil merecia… Mas essa não era a vontade de Deus!”, completou.