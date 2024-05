Estevão salva no fim, e Palmeiras vence Botafogo-SP na Copa do Brasil

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras passou apuros, mas venceu o Botafogo-SP por 2 a 1 no Allianz Parque na noite desta quinta-feira (2), em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Rony abriu o placar para o clube alviverde, Patrick Brey empatou para o time de Ribeirão Preto, mas Estevão garantiu a vitória palmeirense no último lance do confronto.

A partida de volta será no dia 23 de maio (quinta-feira), às 19h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (5), às 18h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. Já o Botafogo-SP só joga na terça-feira (7), às 21h, contra o Mirassol, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela Série B.

COMO FOI O JOGO

O Palmeiras teve bons minutos iniciais e conseguiu sufocar o Botafogo-SP no campo de defesa. No entanto, passou a encontrar dificuldades para furar a linha de cinco defensores do time visitante e forçou muitas bolas longas e cruzamentos na área, sem muito sucesso.

A equipe de Ribeirão Preto conseguiu levar perigo nos contra-ataque e teve a grande chance do primeiro tempo: Wallison saiu cara a cara com Marcelo Lomba, tentou uma cavadinha e a bola raspou a trave.

Estevão se destacou pelo lado direito com boas jogadas individuais, mas o lado esquerdo não conseguiu dar a mesma amplitude no campo de ataque e os ataques ficaram previsíveis.

Raphael Veiga não teve uma boa exibição no primeiro tempo, e Abel Ferreira decidiu trocá-lo por Rony logo na volta do intervalo. O atacante conseguiu ser mais participativo e fez com que o Palmeiras tivesse mais opções na construção de jogadas no ataque.

O Palmeiras chegou ao gol com Rony, e o camisa 10 ainda teve duas chances para balançar a redes: na primeira ele teve azar e Estevão tirou o gol do próprio time e na segunda o atacante balançou as redes, mas o VAR anulou.

Mesmo com várias chances criadas, o time alviverde não conseguiu matar a partida e levou o empate aos 45 minutos do segundo tempo em um raro contra-ataque do Botafogo-SP. Patrick Brey finalizou cruzado e a bola passou por baixo de Marcelo Lomba, que fazia jogo muito seguro.

Estevão precisou salvar o clube alviverde no último lance do jogo, após bela assistência de Rômulo.

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Murilo e Caio Paulista (Piquerez); Aníbal Moreno (Richard Ríos), Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga (Rony); Lázaro (Rômulo), Estevão e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO-SP

Michael; Lucas Dias, Matheus Costa e Bernardo Schappo; Wallison, Gustavo Bochecha, Matheus Barbosa (Douglas Baggio), Emerson Ramon (Robinho) e Patrick Brey; Alex Sandro (João Costa) e Toró (Leandro Pereira). Técnico: Paulo Gomes

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 33.010

Renda: R$ 1.958.227,64

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ) e Fernando Kruger (FIFA-MT)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

Cartões amarelos: Estevão e Mayke (PAL); Alex Sandro, Douglas Baggio, Lucas Dias e Gustavo Bochecha (BSP)

Gols: Rony e Estevão, aos 11 e aos 52 minutos do 2º tempo (PAL); Patrick Brey, aos 45 minutos do 2º tempo (BSP)