Estêvão descomplica em 3min, Palmeiras bate Ceará e segue na Copa do Brasil

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 0, na noite de hoje, no Allianz Parque e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe de Abel Ferreira já tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Castelão.

Estêvão (2) e Flaco López marcaram os gols da partida, mas o brilho ficou com a joia palmeirense. O primeiro foi marcado em rebote de cobrança de pênalti, desperdiçado pela própria joia palmeirense, e o segundo foi um golaço no ângulo após bela jogada individual. Flaco, em lance de oportunismo, fechou a conta na reta final do 2º tempo.

Além da vaga, o Alviverde garantiu R$ 3,6 milhões. O bônus faz parte da premiação dada pela CBF aos 16 sobreviventes no torneio. A próxima fase será disputada somente no final de julho. Os duelos das oitavas sairão em sorteio, ainda sem data marcada.

O Palmeiras volta a campo no domingo (25), às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileiro.

Já o próximo compromisso do Ceará é só no dia 1º de junho, contra o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo contra o Botafogo, que seria nesta rodada, foi adiado para o dia 4 de junho em função de logística no Rio de Janeiro.

A equipe de Abel Ferreira não jogou mal, mas também não teve muito ímpeto na primeira etapa. Foram 9 finalizações, mas apenas 2 acertaram o gol de Fernando Miguel.

A principal chance foi com Estêvão, aos 21, após tabela com Maurício. Mas a joia palmeirense chutou em cima do goleiro Fernando Miguel.

Sem fortes emoções nos primeiros 45 minutos, foi o Ceará que esteve mais perto de balançar as redes.

Aos 43, Pedro Henrique driblou Weverton e marcou, mas ele estava em posição irregular quando recebeu o passe e o gol foi anulado.

O Vozão finalizou três vezes, e nenhuma bola foi no gol de Weverton.

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Felipe Anderson (Mayke), Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Richard Ríos), Maurício e Piquerez (Vanderlan); Estêvão (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). T.: Abel Ferreira.

CEARÁ

Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Pedro Henrique (Lelê), Galeano (Aylon) e Pedro Raul. T.: Léo Condé.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: Estêvão, aos 21 minutos do 2º tempo e aos 24 minutos do 2º tempo, e Flaco López, aos 41 minutos do 2º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Rafael Ramos (CEA)