Estádio Bezerrão conta com R$ 1,5 milhão para reformas

Seguindo o cronograma de manutenção do Estádio Bezerrão, no Gama, a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) está executando mais uma reforma no local. Após a troca do gramado e a manutenção dos alambrados com a substituição de estrutura danificada, o estádio recebe agora melhorias nas arquibancadas e nos bancos.

Nesta etapa, estão sendo feitas a pintura nos bancos, que têm a capacidade de acomodar 20 mil pessoas, e a limpeza das arquibancadas, que também recebem reparos estruturais, como correção de rachaduras e infiltrações.

O Bezerrão recebe investimentos da ordem de R$ 1,5 milhão para ser completamente reformado e ter condições de receber grandes jogos. “Estamos aos poucos concluindo as etapas dessas manutenções, que precisam ser realizadas com muita cautela. Queremos entregar à população um espaço renovado, que tenha condições de receber grandes jogos e que possa oferecer comodidade aos frequentadores”, explica o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

Estão previstas para a próxima fase a manutenção das janelas da tribuna e do guarda-corpo de vidro, a readequação da sinalização de segurança e iluminação de emergência e a substituição de extintores e mangueiras. A SEL trabalha também para cumprir as demandas da Vigilância Sanitária, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e da Polícia Militar (PMDF).

Gramado

O plantio do gramado do Bezerrão foi finalizado e está em fase de manutenção, que inclui o serviço de adubação, cortes semanais, controle de pragas e marcações das linhas do campo. São dez mil metros quadrados da planta do tipo bermuda (Cynodon dactylon).

O Bezerrão, que é todos conhecem aquele espaço esportivo, originalmente se chama Estádio Valmir Campelo Bezerra, em homenagem ao político brasileiro que foi administrador do Gama. Inaugurado em 1977, o espaço passou por uma grande reforma há 15 anos para sediar partidas de futebol profissional. Foi palco do amistoso entre Brasil e Portugal na reinauguração, em 2008, com a presença do jogador português Cristiano Ronaldo, e da Copa do Mundo Fifa Sub-17, em 2019.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer