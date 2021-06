Esportistas protestarão contra demora de envio do Plano Nacional do Desporte

No dia do Atleta Olímpico, esportistas pressionarão governo federal por meio de hashtags nas redes sociais

No dia 23 de junho, próxima quarta-feira, é comemorado o Dia Nacional do Atleta Olímpico. Atletas e representantes do esporte aproveitarão a data para reivindicar o envio do Plano Nacional de Desportos (PND) por parte do Governo Federal. Há 23 anos parado, o plano, que é um conjunto de metas com orientações ao poder público sobre políticas públicas esportes.

Os esportistas irão subir as hashtags #EncaminhaPND e #PlanoNacionalDoDesporto para pressionar o governo federal a analisar o PND enviá-lo para votação no Congresso Nacional. A ONG Atletas pelo Brasil produziu um vídeo com a participação de Daiane dos Santos, Diogo Silva, Clodoaldo Silva e Fabiana Alvim.

Presidente da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), comentou sobre essa solicitação dos atletas.

“Nós, da Comissão do Esporte, estamos sempre na defesa para que o Plano Nacional de Desportos seja enviado o quanto antes pelo governo federal. Tenho sempre batido nessa tecla em reuniões e audiências da comissão, conversando com atletas e colegas parlamentares sobre a importância da aprovação. O atleta de alto rendimento batalha muito para chegar até a uma Olimpíada, por exemplo. Então o governo precisa dar um apoio maior a eles”, declarou. “Eu sou um grande defensor de que o esporte forma cidadãos antes de qualquer coisa”, completou.