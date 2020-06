Espanhol volta com torcida de videogame no estádio e movimentações nas ruas

PUBLICIDADE

O futebol na Espanha foi retomado nesta quinta-feira (11) com o clássico sem torcida entre Sevilla e Real Betis. Depois da paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, a La Liga retornou com torcedores virtuais nas arquibancadas, para simular um estádio cheio, mas com certas aglomerações nas ruas da cidade de Sevilha.

A torcida de videogame foi uma alternativa do Campeonato Espanhol para as partidas se aproximarem o máximo possível do que era antes da pausa. Além deste recurso, a transmissão também conta com sons e reações gravados.

“Ajuda bastante. Melhora o ambiente. Não é igual. Mas, para a experiência de quem está assistindo, agrada. O ambiente do jogo não é igual, desde que o jogador sai de casa. Mas agrada quem está na TV”, afirmou Paulo Calçade, jornalista que participou da transmissão do confronto na ESPN.

Apesar da proibição da presença da torcida dentro do estádio, e da segurança em volta dele para evitar aglomerações, houve registros de torcedores aglomerados para cumprimentar as equipes antes do duelo, na chegada dos ônibus.

Vale ressaltar que a Espanha vem afrouxando o isolamento social há cerca de um mês, à medida que o número de novos casos e de óbitos por Covid-19 diminui no país.

As informações são da FolhaPress