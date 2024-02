Escolinha de Futebol Oficial do Corinthians chega a Brasília e promove seletiva de atletas para categorias de base

“Essa é uma grande oportunidade para meninos e meninas de Brasília e demais regiões participarem de um grande projeto junto ao Corinthians…”

A Chute Inicial Be Brave – escolinha licenciada pelo Corinthians no DF – anunciou uma seletiva para atletas de base que desejam representar a seleção Chute Inicial nos principais campeonatos nacionais e internacionais do futebol masculino e feminino. Os testes irão acontecer na sede da escolinha, no campo da ASCADE – Setor de Clubes Sul, e serão divididos em dois dias para selecionar jovens não federados das mais diversas categorias – entre sete e 14 anos de idade.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro, gratuitamente, pelo site da escolinha https://chuteinicial.bebravespace.online/#inicio ou pelo WhatsApp: (61) 99572-9093. As avaliações serão destinadas a atletas sub-07 (2017/2018), sub-08 e sub-09 (2015/2016), sub-10 e sub-11 (2013/2014), sub-12 e sub-13 (2011/2012), sub-15 e sub-17 (2007/2008/2009/2010).

No dia 28, a seletiva irá contemplar apenas os alunos matriculados no projeto com turmas das 14h às 16h, já no dia 29 a avaliação será aberta ao público com turmas das 8h30 às 15h30. Além da inscrição, é necessário levar documento de identificação e material de treino.

“Essa é uma grande oportunidade para meninos e meninas de Brasília e demais regiões participarem de um grande projeto junto ao Corinthians. Nosso objetivo, além de descobrir talentos e iniciar um processo de formação de equipes, é transcender as barreiras sociais promovendo a tática esportiva como veículo de aprendizado”, diz a empresária e idealizadora da Be Brave, Milla Lopes.

Entre os avaliadores da seletiva, diretamente do Parque São Jorge em São Paulo, estará Igor Savala de Jesus, coordenador pedagógico da Rede de Escolas Chute Inicial Corinthians. “Serão três dias de uma grande imersão ao mundo das escolas oficiais do Timão e para nós será um grande prazer poder proporcionar junto a Unidade Chute Inicial Corinthians Brasília esse grande momento. Elaboramos entregas que irão preparar e capacitar os professores e profissionais da escola e, logicamente, os alunos que terão a oportunidade de serem avaliados, proporcionando possivelmente aprovações para as Seleções Chute Inicial Corinthians e consequentemente categorias de base do SCCP”, destaca.

Seletiva dia 28 de fevereiro

14h – Sub 13 e Sub 12 (nascidos em 2011/2012)

15h – Sub 11 e Sub 10 (nascidos em 2013/2014)

16h – Sub 09 e Sub 08 (nascidos em 2015/2016)

Seletiva dia 29 de fevereiro

8h30 – Sub 07 (nascidos em 2017/2018)

9h30 – Sub 09 (nascidos em 2015/2016)

10h30 – Sub 11 (nascidos em 2013/2014)

14h30 – Sub 13 (nascidos em 2011/2012)

15h30 – Sub 15 e Sub 17 (nascidos em 2007/2008/2009/2010)

Chute Inicial Corinthians Be Brave chega com tudo à capital

Recém chegada em Brasília, a Chute Inicial Be Brave traz muitas novidades para os brasilienses. Além da primeira seletiva de atletas juniores, essa é a primeira escolinha de futebol pensada e voltada para a inclusão de mulheres no esporte. Além das turmas masculinas, o projeto também conta com turmas femininas, com treinamento de ex-atletas e apoio do Corinthians.

E não para por aí. A Be Brave é um espaço pensado para atender além da escolinha de futebol. Enquanto os alunos treinam, os pais podem aproveitar para passar o tempo em espaços exclusivos, como barbearia, manicure, cursos e muito mais.

Redes sociais: @chuteinicial.bebrave no Instagram e Chute Inicial Corinthians Be Brave no Facebook.

SOBRE CHUTE INICIAL BE BRAVE:

Um projeto inovador que chega a Brasília com a missão de revolucionar a maneira como o esporte é encarado na comunidade, estimulando a igualdade e inclusão de gênero. Localizado na Ascade, o espaço oferece aulas de futebol com o apoio do clube SC Corinthians Paulista.

