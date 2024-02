Flamengo sobra, vence Flu “à moda Tite” e fica a um passo da Taça Guanabara

A última rodada do Carioca é só no fim de semana. O Flamengo enfrenta o Madureira ainda em data a ser confirmada, enquanto o Fluminense encara o Botafogo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Sob forte calor, o Flamengo foi eficiente e venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (25), no Maracanã. O jogo foi válido pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. O triunfo teve a marca do treinador: solidez defensiva, rapidez no roubo de bola e velocidade nas saídas.

O Fla fica muito perto do título da Taça Guanabara. O Rubro-negro chega a 24 pontos na primeira posição e precisa só de um empate para ser campeão do primeiro turno. Caso seja derrotado, o Fluminense precisaria golear para tirar o saldo de nove gols de diferença e igualar a pontuação. O Nova Iguaçu tem os mesmos 21 pontos do Flu, mas quatro gols de saldo contra 9 do tricolor e 18 do rubro-negro.

A lei do ex trabalhou no clássico. Autor do gol do Fla, Pedro foi letal contra o ex-clube e vai ser pai de gêmeos. Ele comemorou com a bola dentro da camisa ao marcar o sétimo gol em jogos oficiais na temporada. Foi o primeiro dele em clássicos nesta temporada e, depois de ser vaiado na partida passada, saiu de campo aplaudido. Everton Cebolinha fez o segundo.

A última rodada do Carioca é só no fim de semana. O Flamengo enfrenta o Madureira ainda em data a ser confirmada, enquanto o Fluminense encara o Botafogo. O tricolor terá o segundo jogo da decisão da Recopa antes disso, na quinta-feira, recebendo a LDU no Maracanã.

O Fla quebrou a invencibilidade do Flu no Carioca e manteve a sua. A defesa segue sem sofrer gols sob o comando de Tite na competição.

O Flamengo recebeu a notícia que Gerson precisará passar por cirurgia. O volante segue afastado para tratar uma hidronefrose com infecção renal.

Fernando Diniz poupou alguns jogadores. O zagueiro Felipe Melo, o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Keno nem foram relacionados. O lateral-esquerdo Marcelo sentiu dores no tendão na partida contra a LDU pela Recopa.

Como foi o jogo

O jogo teve clima quente e poucas chances realmente claras. Foram faltas, três cartões e muita disputa em um clássico sob forte calor no Rio de Janeiro. As duas equipes deixaram o campo cansadas. O lance de maior destaque ficou por conta do gol anulado do Fluminense por impedimento após revisão do VAR.

O Flamengo pressionou mais para roubar a posse e dificultou a saída do Fluminense. As melhores oportunidades do rubro-negro saíram de bolas recuperadas, mas faltou melhorar a tomada de decisão na hora de finalizar. O tricolor não conseguiu furar a defesa adversária, apesar de tentar mais nos minutos finais do primeiro tempo.

O Fluminense praticamente não deixou o Flamengo tocar na bola no começo do segundo tempo, mas Pedro precisou de uma chance para marcar. Aos sete minutos, o rubro-negro arrancou para o ataque e foi eficiente. Depois disso, o time de Tite foi controlando a partida.

Diniz pedia mais velocidade ao Fluminense, que tentava se articular para furar o bloqueio, mas o Fla foi superior. O treinador tricolor fez mudanças para tentar dar mais dinâmica, mas viu o rival ampliar em jogada de muita qualidade e passes de pé em pé. Arrascaeta quase fez um golaço do meio de campo enquanto o rubro-negro só esperava o tempo passar para consolidar a vitória no clássico.

Lances importantes

Não valeu. Aos 18 minutos, Douglas Costa cobrou escanteio curto para Diogo Barbosa, que devolveu. O atacante cruzou na área, Thiago Santos cabeceou para o fundo do gol, mas o árbitro marcou impedimento após revisão do VAR.

Saiu. Aos 23, Ayrton Lucas cruzou na cabeça de Léo Pereira. O zagueiro tocou de cabeça sozinho, mas a bola foi para fora.

Longe. Aos 24, Arrascaeta recebeu cruzamento da esquerda e arriscou uma cabeçada sozinho entre os defensores, mas a bola foi para fora.

Tirou. Aos 27, Arrascaeta tocou para Luiz Araújo, que invadiu a área. A bola sobrou para Varela, que tentou o chute. Marlon travou na hora e mandou para a linha de fundo.

Não deu. Aos 32, Pedro recebeu cruzamento e arriscou uma bicicleta. Sem sucesso, a bola ficou quicando na área e Arrascaeta armou outra bicicleta, mas não concluiu. O Fluminense recuperou a posse.

Susto. Aos 43, o Fluminense trocou passes na pequena área. Fábio quase se enrolou e perdeu a bola enquanto Pedro e Arrascaeta apertavam na marcação, mas a dupla não conseguiu marcar.

1×0. Aos sete minutos do segundo tempo, Cebolinha e Ayrton Lucas trabalharam pelo lado esquerdo, o lateral cruzou e Pedro só colocou a bola para o fundo da rede.

Bom chute. Aos 22, Alexsander chutou rasteiro e Rossi defendeu em dois tempos.

2×0. Aos 29, Arrascaeta tocou de calcanhar para Pedro, que repetiu o gesto e achou Cebolinha. O atacante chutou de fora da área e Fábio espalmou para dentro do gol.

Quase um golaço! Aos 38, André furou, Cebolinha tentou pegar e Fábio afastou. A sobra ficou com Arrascaeta, que chutou de muito longe, mas a bola tirou tinta da trave.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fluminense

10ª rodada do Campeonato Carioca

Data e hora: 25 de fevereiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Público: 51.966 pagantes / 55.401 presentes

Renda: R$ 2.763.177,00

Cartões amarelos: Erick Pulgar, Arrascaeta (FLA), Thiago Santos, Douglas Costa, Lima (FLU)

Gols: Pedro (aos sete minutos do segundo tempo), Everton Cebolinha (aos 29 minutos do segundo tempo).

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, De La Cruz (Igor Jesus) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Victor Hugo) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.

Fluminense: Fábio; Guga (Lima), Thiago Santos (Antônio Carlos), Marlon (Alexsander), Diogo Barbosa; André, Martinelli, Renato Augusto (Terans); Douglas Costa (John Kennedy), Arias e Cano.Técnico: Fernando Diniz.